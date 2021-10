Nella nostra tradizione culinaria di dessert, le ricette con le mele sono sempre tra le più utilizzate. Avevamo visto una torta di mele diversa dal solito ma ugualmente buona quella normanna. Perfetta in questo periodo dell’anno, la consigliamo per una colazione “sprintosa” e piena di energia. Oggi, vedremo invece come toccare il cielo con un dito con questi dolcetti alle mele diversi dal solito ed eccezionali. Li abbiamo provati personalmente in una delle patrie italiane delle mele di qualità: il Trentino. Ne siamo rimasti così ammirati, da svelare la ricetta anche ai nostri Lettori. Si tratta sicuramente di un modo alternativo e fantasioso di proporre le mele come dessert.

I torcetti di pasta sfoglia e mele

Protagonista principale di questa ricetta non solo la mela, ma anche la pasta sfoglia. Sappiamo bene come da quelle parti regni incontrastato un altro dessert famosissimo fatto con gli stessi ingredienti: lo strudel. Cavalcando l’onda di questo successo, ecco la nostra ricetta dei torcetti alle mele e noci:

un rotolo di pasta sfoglia;

un paio di mele dolci;

5 noci fresche;

mezzo cucchiaio di zucchero;

marmellata a nostra scelta.

Questa è la ricetta originale che abbiamo sottratto al cuoco del nostro hotel, che ci ha voluto anche suggerire eventualmente la classica presenza dell’uvetta sultanina. Così come potremmo anche utilizzare una spolverata di cannella. Una raccomandazione fondamentale è che le noci siano assolutamente fresche, per non rovinare il risultato finale.

Toccare il cielo con un dito con questi dolcetti alle mele diversi dal solito ed eccezionali

Vediamo la procedura per sfornare i nostri dolcetti:

innanzitutto, sbucciamo e tagliamo le nostre mele, riducendole a dadini;

assieme allo zucchero, inseriamole in una padella e scaldiamo con coperchio per una decina di minuti, mescolando perché non si attacchi il composto;

lasciamo quindi raffreddare e dedichiamoci al nostro rotolo di pasta sfoglia, che una volta aperto, rivestiremo con uno strato di marmellata a nostro piacere;

inseriamo le mele e le noci polverizzate però solo in una metà della nostra pasta sfoglia, chiudendo poi come fosse una piadina, ma sigillando bene i bordi;

armiamoci di una rotellina per tagliare la pasta e tagliamo delle striscette larghe circa 3 cm;

arrotoliamole e mettiamole sulla teglia del forno rivestita di carta da cottura;

a 180 ° in funzione statica, cuociamo partendo con 15 minuti, controllando fino a quando i nostri torcetti non saranno dorati, croccanti e ben cotti.

Chi volesse, potrebbe anche chiudere con una spolverata di zucchero a velo. E per gli amanti delle crepes ecco la ricetta di approfondimento.

