Stiamo entrando nella fase più calda del mese e in una delle più calde dell’anno, secondo le previsioni meteo. E quella che sta iniziando sarà una settimana caldissima anche dal punto di vista astrale. La Luna piena e Mercurio retrogrado rischiano di mettere i bastoni tra le ruote a molti di noi. A molti ma non a tutti. Perché grazie all’appoggio congiunto di Marte, Venere e Giove per 4 segni zodiacali riempire il salvadanaio sarà uno scherzetto. Scopriamo se ci siamo anche noi tra i 4 fortunati e prepariamoci a sfruttare il momento positivo per investire e tentare una nuova strada lavorativa.

Settimana da primi della classe per gli Ariete

Continua il momento magico dell’Ariete, da settimane tra i segni più fortunati e pronto ad accogliere altri 7 giorni incredibili. Il merito sarà tutto di Giove e Venere, che renderanno gli Ariete estremamente comunicativi e capaci di raggiungere ogni traguardo. In particolar modo quelli economici. Se c’è un investimento in programma va fatto nei primi giorni della settimana o del weekend. Potrebbe fruttare come non mai.

Per l’Acquario arriva il momento della svolta

Pochi giorni fa avevamo inserito l’Acquario tra i segni che avrebbero svoltato a maggio. Il momento è finalmente arrivato. Marte favorevole garantirà l’energia necessaria a prendere una decisione lavorativa che potrebbe cambiare la vita. Decisamente in meglio. Venere e Giove in Ariete, invece, consigliano nuove esperienze e viaggi. Molto bene la situazione anche sotto le coperte. Nel weekend l’arrivo del Sole in Gemelli promette anche agli Acquario scintille e grandi soddisfazioni.

Riempire il salvadanaio sarà uno scherzetto per 4 segni zodiacali che questa settimana avranno lo straordinario appoggio di Marte, Giove e Venere

Creatività, emozioni e una fortuna sfacciata. Saranno i 3 gustosissimi ingredienti della settimana dei Pesci. A fare compagnia a Giove arriveranno anche Marte e Nettuno. Ovvero il pianeta anticonformista e creativo per eccellenza. E i Pesci si sentiranno proprio così, ricchi di energie e pronti a sperimentare in ogni campo. Un sentimento che potrebbe portare enormi benefici al salvadanaio, che potrebbe riempirsi grazie a una promozione o a una vincita economica.

Continuano a viaggiare a vele spiegate anche i fortunatissimi Scorpione. Iniziano a vedersi i frutti degli sforzi fatti negli scorsi mesi e i nati sotto questo segno stanno per passare alla cassa. Sono in vista scatti di stipendio e grandi affari che faranno felice il conto in banca. Attenzione, però, a mantenere alta la concentrazione. Nel weekend potrebbe arrivare qualcuno a mettere i bastoni tra le ruote.

