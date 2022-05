Le previsioni meteo annunciano l’arrivo della prima ondata di caldo stagionale. Le previsioni astrali, invece, annunciano l’entrata di Giove nel segno dell’Ariete, che andrà a fare compagnia a Venere. Una congiunzione che darà vita a una settimana di emozioni indimenticabili e fortuna sfacciata per 3 segni zodiacali in particolare. Le buone notizie, però, non saranno per tutti. Bilancia e Vergine si ritroveranno molti astri in opposizione e faranno una fatica enorme a cavare un ragno dal buco.

Guai e poche soddisfazioni in vista per Bilancia e Vergine

Partiamo dai due segni flop della settimana: la Bilancia e la Vergine.

L’arrivo di Giove in Ariete significa che il pianeta della prosperità, della realizzazione e della fortuna sarà in opposizione per i Bilancia. Inizia, quindi, un periodo durissimo che potrebbe durare per tutta l’estate. Ci saranno pochissime soddisfazioni a livello economico e saranno accompagnate da incomprensioni fra le mura domestiche. Unica nota lieta la Luna amica di giovedì che favorisce nuovi incontri per i single.

Poche novità positive anche per i Vergine che confermeranno la loro posizione tra i segni più insopportabili dell’intero zodiaco. Marte e Mercurio sono in opposizione e i Vergine sfogheranno tutta la loro insoddisfazione sugli altri. Non mancheranno momenti di tensione sul lavoro e il serbatoio di energie per affrontarle sarà quasi completamente vuoto.

L’Ariete è il segno top della settimana

Difficile non immaginare l’Ariete in vetta all’oroscopo settimanale. Quasi tutti i pianeti sono favorevoli e per l’Ariete è il momento di passare alla cassa. I prossimi 7 giorni saranno perfetti per iniziare un nuovo progetto lavorativo, per chiedere un finanziamento e per investire. Nessuno riuscirà a dire di no a un Ariete. Neanche in camera da letto.

Settimana di emozioni indimenticabili e fortuna sfacciata per 3 segni zodiacali baciati da Giove mentre Bilancia e Vergine faticheranno tantissimo

Ottime notizie per i Pesci. Finalmente termina l’opposizione di Giove e iniziano a fioccare le opportunità di crescita. E a dare il coraggio giusto per osare ai Pesci ci sarà l’accoppiata Marte-Sole. È il momento di lanciarsi per inseguire un sogno che non deve più stare chiuso in un cassetto.

Occhi a cuoricino ed energia da vendere per gli irresistibili Scorpione. Marte è favorevole e insieme a Venere favorirà gli incontri e i momenti bollenti sotto le lenzuola. I giorni della settimana da segnare sul calendario sono giovedì e venerdì. Potrebbero arrivare incontri estremamente stimolanti sia a livello fisico che intellettuale.

Approfondimento

Maggio sarà il mese della svolta per questi 4 segni che hanno sofferto tantissimo mentre per Leone e Cancro qualcosa potrebbe andare davvero storto