Siamo quasi arrivati al giro di boa di maggio ed è partita ufficialmente la discesa verso l’estate. Nei giorni scorsi abbiamo scoperto che per alcuni segni baciati dalle stelle la discesa è iniziata in anticipo. Per altri, invece, la data da segnare sul calendario è il 15 maggio. Perché arriverà finalmente una gioia per 4 segni zodiacali che fin qui hanno sofferto più del previsto. Per loro inizierà un periodo magico fatto di soddisfazioni economiche e tantissimo pepe in camera da letto.

Cambia il vento per i Pesci

Dopo alcuni giorni di sofferenza, incomprensioni e litigi, torneranno a sorridere i Pesci. Il 15 maggio entra Marte nel segno e andrà a fare compagnia a Giove e Plutone. Significa che è il momento giusto per un cambiamento drastico sul versante lavorativo. Un cambiamento che potrebbe portare soddisfazioni ed una crescita enorme dal punto di vista economico. Dal 20, invece, arriveranno le buone notizie in amore. I Pesci saranno attraenti e comunicativi come non mai e faranno scintille nell’intimità.

Il Toro sarà una calamita per soldi e fortuna

Sorride la fortuna ai nati sotto il segno del Toro. Aprile è stato durissimo, così come la prima settimana di maggio. Ma gli sforzi fatti fin qui verranno ampiamente ripagati nella seconda metà del mese. Il 19 e 20 maggio saranno giorni incredibili per l’amore e apriranno la strada all’arrivo di Venere per il 28. Lunedì 23, invece, andrà segnato sul calendario. È il giorno perfetto per gli investimenti e per dare il via a un nuovo progetto lavorativo. Possibili anche vincite economiche nell’ultima settimana.

Finalmente una gioia per 4 segni zodiacali che dal 15 maggio riempiranno il portafogli e faranno fuoco e fiamme sotto le coperte

Ottime novità in arrivo per il Sagittario, che potrebbe completamente svoltare nella seconda metà del mese. L’entrata di Giove in Ariete favorirà i Sagittario, che potranno contare anche sul prezioso sostegno di Giove e Venere. Sono i pianeti della realizzazione e dell’amore. Potrebbe infatti arrivare il successo lavorativo atteso da tantissimo tempo.

Molto bene anche il Capricorno, che dal 15 non avrà nessuna giornata negativa. Le stelle favoriscono gli incontri e la nascita di nuove storie d’amore che si preannunciano travolgenti e appaganti. Marte, infine, fornirà le energie giuste per svecchiare il lavoro e per apportare delle modifiche che porteranno una ventata di aria fresca in cassa. Un periodo d’oro per far fruttare un investimento bloccato da tanto tempo.

Approfondimento

Maggio sarà il mese della svolta per questi 4 segni che hanno sofferto tantissimo mentre per Leone e Cancro qualcosa potrebbe andare davvero storto