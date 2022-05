Con decorrenza dalla fine di aprile la società WM Capital ha cambiato nome in The Lifestyle Group, ma la sostanza non cambia. Il titolo, infatti, continua a essere impostato al ribasso, per cui cambia il nome ma non l’impostazione ribassista.

Dopo che in un precedente report avevamo evidenziato come tutti gli sforzi dei rialzisti fossero stati vanificati in una sola settimana, il titolo ha perso un ulteriore 60%. Da inizio anno il titolo sta perdendo circa il 66% classificando al quarto posto nella classifica dei peggiori del 2022.

Allo stato attuale, quindi, la tendenza in corso è ribassista e ormai non ha più ostacoli lungo il percorso che porta all’obiettivo di prezzo più probabile in area 0,034 euro. Solo un recupero immediato di area 0,1891 euro potrebbe determinare un’inversione rialzista.

Avvertenza

Come facciamo di solito, quando trattiamo WM Capital chiudiamo con una raccomandazione. WM Capital ha una capitalizzazione di poco inferiore a 1,5 milioni di euro. Inoltre, nel corso delle ultime settimane il controvalore degli scambi giornalieri è stato di poco superiore ai 20.000 euro e con piccole somme è possibile determinare forti escursioni di prezzo. Bisogna essere, quindi, molto prudenti per evitare di restare schiacciati dall’eccesso di volatilità delle quotazioni. Nelle fasi di forte accelerazione rialzista o ribassista, invece, il controvalore medio giornaliero può anche decuplicare, come accaduto nel corso della seduta del 14 aprile quando le quotazioni hanno guadagnato circa il 9% e i volumi scambiati sono decuplicati. Oppure come è capitato nel corso della seduta del 20 aprile quando il titolo ha perso circa il 16% in una sola seduta.

L’esiguità degli scambi si traduce, poi, in un’elevata volatilità. Negli ultimi 3 mesi, infatti, WM Capital è stato più volatile del 90% dei titoli italiani, muovendosi tipicamente del +/- 15% a settimana.

Cambia il nome ma non l’impostazione ribassista. Quale futuro per le azioni The Lifestyle Group? La parola all’analisi grafica

Le azioni The Lifestyle Group (MIL:tlsg) hanno chiuso la seduta del 13 maggio in ribasso del 18,83% rispetto alla seduta precedente a quota 0,1216 euro.

Time frame settimanale