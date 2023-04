Riciclare carne e colomba avanzati a Pasqua e Pasquetta? Proviamo le 2 super ricette di Cannavacciuolo e Cracco

Abbiamo la casa invasa da avanzi dei pranzi di Pasqua e Pasquetta e non sappiamo cosa farci? Niente paura. Esistono decine di modi geniali per riciclare carne e colomba rimasti. I due che stiamo per vedere ce li suggeriscono due dei più grandi chef mondiali.

Le grandi mangiate e le grigliate di questi giorni lasciano in eredità due cose. La prima è qualche caloria di troppo che possiamo smaltire facilmente seguendo i facili allenamenti di Jennifer Aniston. La seconda sono gli avanzi di cibo e i dolci. Quasi sicuramente avremo la casa invasa da vassoi di carne, uova di Pasqua e colombe lasciate a metà. Buttare via tutto sarebbe un delitto. Per questo motivo oggi scopriremo come riciclare carne e colomba avanzati a Pasqua e Pasquetta. E lo faremo utilizzando due ricette antispreco che arrivano direttamente dalla mente geniale degli chef Cannavacciuolo e Cracco.

Cosa fare con il manzo e le salsicce avanzate dalla grigliata

Antonino Cannavacciuolo è celebre nel Mondo per i suoi cremosissimi risotti e per la capacità di trasformare ingredienti “poveri” in capolavori di alta cucina. Spesso, però, lo chef fornisce ottimi consigli per ricette salva frigo. Un esempio è quello delle polpette di carne con cui potremo riciclare manzo e salsicce avanzate da Pasquetta.

Per prepararle ci basteranno soltanto la carne, due uova, 4 fette di pancarrè e le nostre erbe aromatiche preferite. Il segreto di queste polpette è proprio il pancarrè inzuppato nel latte, che garantisce al piatto morbidezza e delicatezza. Per quanto riguarda la cottura, invece, spazio alla fantasia. Possiamo friggere le polpette, brasarle nel brodo vegetale o cuocerle in umido con la passata di pomodoro.

La ricetta di Cracco per riciclare la colomba

Sicuramente ci siamo svegliati questa mattina con una o due colombe pasquali avanzate. Resistiamo alla tentazione di buttarle nel cestino. Il segreto per riciclarle e dare loro ancora più gusto arriva direttamente dal genio di Carlo Cracco. Lo chef suggerisce infatti di utilizzarle per preparare una splendida e facilissima crema catalana. Gli ingredienti probabilmente li abbiamo già in casa e sono:

700 g di panna fresca;

8 o 9 tuorli d’uovo;

2 etti di colomba;

1 etto di zucchero bianco semolato;

30 g di zucchero grezzo di canna;

una arancia di medie dimensioni.

Riciclare carne e colomba avanzati a Pasqua e Pasquetta: come preparare la crema catalana di Cracco

Preparare 6 porzioni di crema catalana è un gioco da ragazzi. Iniziamo mischiando i tuorli con lo zucchero usando delle comunissime fruste. Proseguiamo incorporando piano piano anche la panna. Aggiungiamo la scorza grattugiata dell’arancia e la colomba sminuzzata a pezzetti. Non ci resta che distribuire il tutto in 6 ciotole e far cuocere in forno per 20 o 25 minuti a 120 gradi.

Togliamo dal forno e facciamo raffreddare la crema. 2 ore in frigo e poi possiamo servire dopo aver cosparso la superficie con lo zucchero di canna.