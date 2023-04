Sgonfiarsi e dimagrire dopo Pasqua e Pasquetta: addome di ferro in 15 minuti con gli esercizi di Miranda Kerr

Ti senti gonfia dopo aver mangiato tanto durante le feste? Ecco un allenamento di soli 15 minuti consigliato dalla bellissima Miranda Kerr.

Tutti sappiamo che è impossibile ingrassare solo per un paio di pasti particolarmente abbondanti. Proprio per questo non dovremmo preoccuparci molto dopo le feste. Meglio godersi Pasqua e Pasquetta senza sensi di colpa. Tuttavia, per attenuare la sensazione di gonfiore e l’appesantimento dovuto alle abbuffate potresti volerti allenare un po’. Oppure, potresti approfittare della fine delle feste per rimettersi in forma.

Per cominciare a sgonfiarsi e dimagrire dopo Pasqua e Pasquetta potresti cominciare a seguire una semplice routine di esercizi consigliata dalla bellissima Miranda Kerr, nota modella australiana.

15 minuti per un addome di ferro a casa: ecco gli esercizi preferiti di Miranda Kerr

Le uniche cose che ti serviranno sono un cronometro – puoi usare quello del tuo telefono – e un tappetino da yoga. Prima di tutto ti consigliamo di fare un po’ di riscaldamento e di stretching. Puoi saltare la corda o correre sul posto, per poi attivare braccia, gambe e collo con qualche esercizio mirato.

Ti consigliamo di evitare di saltare questa fase, onde evitare di incorrere in sgradevoli infortuni. Fatto ciò, puoi cominciare ad eseguire il workout di Miranda Kerr, che consiste nell’eseguire ciascuno degli esercizi che ti diremo per 1 minuto e poi prenderti 10 secondi di pausa e passare al prossimo.

Sgonfiarsi e dimagrire dopo Pasqua e Pasquetta

Il primo esercizio sono i piegamenti sulle braccia. Se sei un principiante potresti provare ad eseguirli sulle ginocchia. Se hai già una tecnica avanzata, poggia i piedi su dei rialzi per rendere più complicato l’esercizio. In seguito, devi fare 1 minuto di plank o due plank da 30 secondi ciascuno. Quest’esercizio è presente nella maggior parte delle workout routine delle star, inclusa l’italianissima Diletta Leotta.

Segue lo squat, immancabile nelle workout routine delle donne. Tocca poi ai jumping jacks, un esercizio di cardio che ti permetterà di bruciare molte calorie. Quindi, esegui dei leg raises con la gamba sinistra. Per farli devi stenderti a pancia in su e quindi procedere ad alzare quest’ultima. Questo movimento ti aiuterà ad avere un addome di ferro.

In seguito, fai dei crunch a bicicletta, poi nuovamente 1 minuto di leg raises, ma con la gamba destra. Assumi una posizione di ponte e mantienila fino allo scadere del tempo oppure fallo due volte per 30 secondi ciascuna, proprio come potresti aver fatto per il plank.

Fai ancora dei jumping jacks, poi degli affondi alternati (prima con una gamba e poi con l’altra) e poi assumi la posizione di wall sit (uno squat con la schiena contro la parete) per 1 minuto. Il penultimo esercizio è il mountain climber. Arrivata a questo punto avrai forse l’addome a fuoco, ma non mollare. Manca solo un ultimo esercizio per concludere la workout routine di Miranda Kerr e cioè altri jumping jacks. Terminati questi, non ti resta che bere un po’ d’acqua e fare ancora dello stretching.

