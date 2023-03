Risotto sempre cremoso e cotto alla perfezione? Il segreto ce lo insegna chef Cannavacciuolo

Il risotto è uno dei piatti più amati della cucina italiana e uno dei più consumati in questo periodo. In pochi, però, sanno come trasformare un semplice risotto in un capolavoro di alta cucina. È il momento di capire come farlo grazie ai magici trucchi di chef Cannavacciuolo.

Chi ama cucinare sa bene che la differenza tra un piatto mangiabile e un capolavoro da chef sta nei dettagli. Dettagli che possono riguardare il trattamento degli ingredienti, la cottura e il condimento. Tra i piatti più delicati in assoluto della nostra cucina nazionale c’è il risotto. In questo periodo lo mangiamo spesso con il nero di seppia o con gli asparagi e tutti sappiamo più o meno come prepararlo. In pochi, però, sanno come ottenere un risotto sempre cremoso e cotto alla perfezione. Ma non c’è da preoccuparsi. Il segreto esiste e ce lo insegna il celebre chef Antonino Cannavacciuolo.

Il segreto per cuocere il riso

La prima questione da risolvere riguarda la cottura del riso. Se vogliamo un risotto che non sia colloso o immangiabile dobbiamo obbligatoriamente tostarlo. Meglio ancora se a secco, ovvero senza usare olio, burro o soffritti vari. Solo facendo così riusciremo a impermeabilizzare i chicchi e a distribuire l’amido in maniera omogenea. Il risultato sarà un riso che si cuoce in maniera perfetta anche quando entra in contatto con il sugo.

Fare la tostatura è semplicissimo. Ci basterà piazzare il riso in una casseruola di rame e farlo cuocere a fiamma viva per 2 o 3 minuti. Quando avrà assunto una colorazione traslucida potremo spegnere il fornello.

Come ottenere il risotto più cremoso al Mondo

Abbiamo scoperto il metodo per avere un risotto consistente al punto giusto. Ma come renderlo cremoso? Il trucco è quello di prendere spunto dalla mantecatura del famoso risotto cacio e pepe di Cannavacciuolo. Lo chef usa per il suo capolavoro del burro, del pepe in grani, olio, sale e un mix tra pecorino e Parmigiano. Il vero segreto, però, è quello di rispettare alla lettera l’ordine di inserimento degli ingredienti. Aggiungendoli gradualmente e delicatamente uno a uno si amalgameranno alla perfezione col riso e otterremo la cremosità perfetta.

Risotto sempre cremoso e cotto alla perfezione? Il trucchetto del burro

Cannavacciuolo è famoso per la sua abilità nella preparazione dei piatti di pesce. E per la capacità di trasformare gli ingredienti comuni e tradizionali in capolavori di alta cucina. È famoso, ad esempio, il suo uso sapiente del burro come tocco di classe per esaltare ogni tipo di ricetta. Un uso che possiamo imparare facilmente anche noi.

Vogliamo dare un ulteriore tocco di cremosità al risotto? Una volta cotto, prima di toglierlo del fornello per metterlo nel piatto, apriamo il frigo e aggiungiamo una noce di burro fredda in padella. Inserendolo freddo non altereremo né la consistenza del riso né il sapore. Otterremo soltanto un capolavoro per cui tutti ci applaudiranno.