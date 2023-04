Un taglio di capelli comodo e sbarazzino adatto anche a 40 anni? Prova quello di Cara Delevingne

Vuoi tagliare i capelli e non sai da dove cominciare? L’ispirazione potrebbe venire dall’ultimo look di Cara Delevingne, che ha adottato un taglio corto e sbarazzino potenzialmente adatto a tutte.

L’arrivo della primavera potrebbe averti fatto venir voglia di cambiare acconciatura. Fare la scelta giusta non è sempre semplice. A molte i capelli impiegano tanto tempo per crescere e pertanto ci pensano sempre due o tre volte prima di farseli tagliare. Tuttavia, c’è un’acconciatura che potrebbe fare al caso tuo. L’ha adottata recentemente Cara Delevingne, sulla scia del trend inaugurato da Zendaya ed Hailey Bieber.

Insomma, si tratta di un taglio che ha conquistato già alcune delle celebrità più in voga del momento. È un taglio di capelli comodo e sbarazzino adatto anche a 40 anni, sebbene adottato spesso da donne anche molto più giovani.

Lo shaggy wolf bob

Si tratta di un caschetto non particolarmente corto, ondulato e sbarazzino. La leggera scalatura interna gli conferisce movimento e lo rende così tanto apprezzabile per le donne di tutte le età. Combina, inoltre, le caratteristiche dia altri due e cioè lo shag e il wolf cut, riprendendone le caratteristiche che li hanno resi così tanti apprezzati.

Non ci sorprende che, ancora una volta, tra i tagli più in voga della stagione ce ne sia uno medio-corto, un vero e proprio caschetto. D’altronde è comodo e versatile, adatto alle donne delle più diverse età. Sta bene a 20 come a 30 o a 40 anni e persino a 50, senza invecchiare in alcun modo il volto. L’importante è scegliere la versione migliore e più adatta.

Se vuoi personalizzare ulteriormente questo taglio adottato da Cara Delevingne puoi farci aggiungere una frangia o un ciuffo. Quest’ultimo in particolare è tornato di moda nella primavera 2023, anche se più per i tagli lunghi che per i corti o midi come quello adottato dalla modella e attrice.

Un taglio di capelli comodo e sbarazzino adatto anche a 40 anni, ecco il colore scelto Cara Delevingne

La Delevingne ha dei bellissimi occhi azzurri e pertanto ha scelto di valorizzarli colorando la chioma con una tonalità adatta.

Si tratta di un romantico biondo fragola, un mix tra rosa e rosso perfetto sia sui capelli lunghi che su quelli corti. Tuttavia, se vuoi un colore di capelli ancora più alla moda potresti optare per il castano fragola, che quest’anno sta davvero spopolando e vedremo sempre più spesso adottato anche dalle stelle del cinema e non solo.

Lettura consigliata

Il taglio di capelli che sta bene a tutte? Quello di Luisa Ranieri, facile da sistemare anche senza parrucchiere