Dimagrire in fretta per la prova costume a 50 anni? I trucchetti e gli allenamenti giusti ce li insegna Jennifer Aniston

Si avvicina a grandi passi il momento di mettersi a regime in vista della prova costume. Se stiamo cercando un modo efficace per farlo senza fatica siamo nel luogo giusto. Stiamo per scoprire i segreti della forma di Jennifer Aniston, il suo allenamento e come sfruttarlo per le nostre esigenze.

Mancano pochi giorni alla fine di marzo e non possiamo più rimandare. È il momento di cambiare regime alimentare e di iniziare ad allenarsi per la temutissima prova costume. Capire come farlo nel modo giusto e senza farsi male, però, non è semplice. Per questo motivo dovremmo sempre farci aiutare da un personal trainer esperto. Quasi sicuramente una diva come Jennifer Aniston che a 54 anni sfoggia un fisico da ventenne ha chi la segue. E se vogliamo dimagrire in fretta per la prova costume a 50 anni possiamo seguire la sua tabella di allenamento. Vediamo in cosa consiste e se funziona davvero.

L’allenamento giornaliero di Jennifer Aniston

Tutti si chiedono come Jennifer Aniston riesca a mantenere quel corpo invidiabile superati i 50 anni. Il suo segreto? Un allenamento aerobico a intervalli soprannominato “15+15+15”. La diva di Hollywood alterna un quarto d’ora di spinning, uno di cross training e uno di corsa. Il tutto intervallato da qualche minuto di riposo tra un esercizio e l’altro. Una routine che sembra avere due effetti positivi, secondo gli esperti di fitness. Il primo è che, essendo composta da esercizi aerobici, porta a consumare molte calorie e quindi a dimagrire più velocemente. Il secondo è un beneficio psicologico. È infatti molto più facile affrontare piccole sessioni di lavoro invece che pensare a 45 minuti di esercizi senza pause.

Gli esercizi da fare per dimagrire velocemente

Abbiamo scoperto il segreto dell’allenamento di Jennifer Aniston. Ma come adattarlo alle nostre esigenze? Il segreto è mantenere le proporzioni di un quarto d’ora tra gli esercizi. Superati i 50 il corpo ha minore resistenza aerobica e anaerobica e sessioni brevi sono perfette per perdere peso. Gli esercizi, invece, possono variare. Possiamo sostituire lo spinning con la normale cyclette. Oppure la corsa con la camminata veloce che, se fatta nel modo giusto, è un toccasana anche per circolazione e respirazione.

Se invece vogliamo recuperare anche tonicità e definizione muscolare possiamo aggiungere un’altra sessione di 10 minuti. La riempiremo con esercizi per braccia e gambe con gli elastici o con pesi piccoli da 1-2 kg.

Dimagrire in fretta per la prova costume a 50 anni? Attenzione anche all’alimentazione

Sfatiamo un falso mito. Con l’avanzare dell’età se vogliamo perdere peso in fretta non è sufficiente l’allenamento. Serve anche cambiare il regime alimentare. E la primavera è la stagione ideale per farlo. In questi giorni abbiamo a disposizione prodotti come gli agretti, gli asparagi e i carciofi. Alimenti che secondo gli esperti di Humanitas sembrano avere ottimi effetti su intestino, metabolismo e diuresi.

Per sgonfiare la pancia e aumentare il carico di fibre, invece, potrebbero funzionare frutti come il kiwi, le pere oppure le mele. Limitiamo il consumo di cibi raffinati, zuccheri, insaccati e latticini e saremo a buon punto.