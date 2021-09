Se siamo stufi di spendere soldi inutili nella spesa ci conviene mettere in atto alcuni piccoli trucchi. Il primo è non scegliere per forza i grandi brand: infatti nessuno lo sa, ma comprare questi prodotti poco costosi è uguale a comprare quelli delle grandi marche. Un secondo invece consiste nel preparare tutto partendo dagli ingredienti base. Oggi, infatti, spiegheremo come portare in tavola una preparazione molto gettonata. Replicare un grande classico da rosticceria amato da tutti è facile e super economico. Vediamo subito insieme come copiare il procedimento per servire delle deliziose e croccanti spinacine fatte in casa.

Gli ingredienti necessari per massimo 3 porzioni

700 grammi di petto di pollo;

olio di semi quanto basta;

noce moscata quanto basta;

280 grammi di spinaci;

3 uova di dimensione medio-grande;

farina per impanare quanto basta;

pangrattato per impanare quanto basta;

sale quanto basta;

pepe quanto basta (facoltativo).

Prima di tutto prendere il pollo e, armandosi di un buon coltello e di un tagliere da cucina pulito, tagliarlo in piccoli tocchetti. Questo passaggio, infatti, faciliterà l’azione del mixer. Passiamo dunque alla verdura. È possibile utilizzarla sia nella versione congelata che in quella fresca. In questa ricetta noi abbiamo prediletto la prima perché risulta molto più semplice e pratica. Mettiamo quindi su una pentola piena d’acqua e attendiamone il bollore. Quando questo sopraggiunge, inserire gli spinaci congelati e attendere il tempo di cottura indicato sulla confezione. Una volta terminato, scolarli facendo attenzione anche a strizzarli bene. In questo modo ci sbarazzeremo dell’eccesso di acqua contenuta al loro interno.

Mettiamo dunque questi due ingredienti all’interno del frullatore. Aggiungiamo poi due uova, il parmigiano e la noce moscata. Diamo una bella frullata e poi aggiustiamo di sale. Se il composto dovesse risultare troppo molle, aggiungiamo del pangrattato. Formiamo poi con le mani o con un coppapasta degli hamburger di dimensione e spessore simile fra loro. Una volta fatto, mettiamoli in freezer a rassodare per almeno una mezz’oretta.

Nel frattempo, prepariamoci per la panatura. Disponiamo due piatti e riempiamone uno di farina e l’altro di pangrattato. Aggiungiamone infine un terzo: in questo sgusciamo un uovo e sbattiamolo con l’aiuto di una forchetta per amalgamarlo bene. Dopo aver tirato fuori le spinacine, passiamoli nella farina, poi nell’uovo e infine nel pangrattato. A questo punto basterà metterle in padella a cuocere. Ecco un ingrediente segreto per una doratura perfetta: in pochi lo comprano ma questo è l’olio consigliato per friggere secondo la scienza.

