Sappiamo che mangiare frutta e verdura di stagione serve al nostro organismo per rimanere in forma e proteggere il corpo. Infatti questa sana abitudine ogni giorno ci mantiene in salute e allunga la vita.

Una dieta sana ed equilibrata ricca di frutta e verdura (5 porzioni al giorno), potrebbe ridurre la mortalità e le patologie croniche. Ad esempio, questo ortaggio di stagione insospettabile mantiene giovane il cervello e sano il cuore. Ma ancora, ecco i 3 frutti ricchi di vitamine che dobbiamo assolutamente mangiare ad ottobre.

Un agrume tra i più amati

Sono tanti i frutti che la stagione autunnale e invernale ci regalano. Uno dei più apprezzati e amati, è un piccolo agrume dal colore arancione. Si presenta con una buccia rugosa, sottile e molto profumata. È formato da spicchi succosi e aromatici ed è caratterizzato da un sapore dolce o leggermente aspro (dipende dalla varietà).

Parliamo del mandarino, molto simile all’arancia ma di dimensioni più piccole. Le sue origini sono asiatiche, ma viene coltivato anche nel nostro Paese, soprattutto nelle zone con il clima mite.

L’albero da cui nasce, non occupa molto spazio e si coltiva facilmente. Come tutte le piante di agrumi, teme molto il freddo. Ma anche le alte temperature potrebbero arrecare dei danni alle foglie e ai frutti.

L’albero del mandarino predilige un terreno semplice, ricco di sostanze organiche e ben drenato (per evitare problemi alle radici). La pianta fiorisce da febbraio e fino all’estate. Mentre i suoi meravigliosi frutti sono tipici autunnali e invernali.

Il rimedio naturale contro colesterolo e problemi intestinali potrebbe essere questo piccolo frutto di stagione

Il mandarino è un agrume dalle innumerevoli proprietà benefiche. La vitamina C aiuta a rafforzare le difese immunitarie, contrastare e combattere i radicali liberi (che causano l’invecchiamento). Ma ricordiamo anche che, il rimedio naturale contro colesterolo e problemi intestinali potrebbe essere questo piccolo frutto di stagione.

Tra l’altro, il mandarino ha un’elevata presenza di fibre che proteggono la salute dell’intestino. Quindi un valido alleato che permette di regolarizzare l’attività intestinale.

Gli antiossidanti contenuti nel mandarino potrebbero anche aiutare il sistema cardiocircolatorio e regolarizzare i livelli di colesterolo cattivo (LDL). Insomma, un piccolo frutto ma un valido aiuto per il nostro organismo.

Ma ricordiamo anche che di questo agrume non si butta via nulla. Infatti, la sua buccia, molto profumata e ricca di oli essenziali può essere utilizzata per profumare tutta la casa.