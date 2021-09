Quando si fa attività fisica in un certo modo il rischio è spesso quello di gonfiare troppo le braccia. Questo tipo di corporatura non piace a tutti, molte donne per esempio si vedono troppo mascoline con le braccia grosse. Questo tipo di muscolatura è tipica di chi pratica sport come body building, nuoto, ginnastica artistica o sport olimpici come gli anelli o la sbarra. Fortunatamente è possibile ridurre questo effetto, bastano alcune accortezze a cui prestare attenzione.

Ecco un esercizio semplice ma efficace per assottigliare i muscoli delle braccia

Durante un allenamento, a seconda dei muscoli che stimoliamo, questi si sviluppano in maniera più o meno rapida. Va da sé che più facciamo esercizi che sforzano le braccia più la muscolatura di questi arti andrà a svilupparsi. Perciò se vogliamo ridurre la muscolatura nelle braccia dobbiamo coinvolgerle in modo secondario. Dunque, possiamo fare degli allenamenti che prediligono lo sforzo di altri muscoli e solo marginalmente delle braccia. Ecco un esercizio semplice ma efficace per assottigliare i muscoli delle braccia. Stiamo parlando del plank, che coinvolge le braccia ma in maniera secondaria, andando ad allenare in particolar modo i muscoli dell’addome.

Anche gli allenamenti a corpo libero sono utili per ridurre la muscolatura delle braccia. L’attività cardio, rispetto all’allenamento in sala pesi con determinati carichi, riesce a snellire la figura senza andare ad ingrossare troppo la muscolatura. Perciò via ad esercizi come push down, pull up, jump squat, burpee ecc., che sono tutti allenamenti con un alto consumo di energie.

I carichi

Un’altra cosa fondamentale a cui prestare attenzione quando si vogliono ridurre i muscoli sulle braccia sono i carichi. Se carichiamo troppo il nostro allenamento, il risultato sarà una maggiore muscolatura. Per ridurla dovremmo invece puntare a fare più ripetizioni e snellire il carico, in modo tale da ridurre la massa muscolare che si viene a creare. Se non riusciamo a rinunciare alla sala pesi possiamo farla, l’importante è utilizzare sempre carichi bassi e aumentare le ripetizioni. Perciò se utilizziamo i bilancieri è bene utilizzarli da 2/3 kg al massimo.

Prima di cambiare il nostro allenamento è fondamentale parlarne con il nostro istruttore, che saprà consigliarci esattamente tutti gli esercizi da fare per arrivare al nostro obiettivo. È fortemente sconsigliato modificare gli esercizi di propria iniziativa. Il rischio è che non si svolgano bene, che ci si sforzi troppo e che si arrivi a qualche stiramento o, peggio, frattura o distorsione.

