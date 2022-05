Fare il cambio di stagione ci permette di rivedere il nostro guardaroba da capo a fondo. Pantaloni, giacche, camicie, scarpe passano sotto il nostro attendo sguardo. È un’occasione perfetta per eliminare il superfluo, cioè i vestiti che non mettiamo più o che ormai sono troppo vecchi. Nel passare dall’inverno alla bella stagione, tra i capi d’abbigliamento conservati nell’armadio escono fuori i costumi.

Sappiamo tutti quanto sia costosa la moda mare, specialmente di una certa qualità. Per questa ragione, ogni anno pensiamo di buttare il nostro vecchissimo bikini ormai macchiato, scolorito e con qualche perlina mancante. Alla fine, decidiamo di risparmiare e di usarlo per un’altra stagione.

Ma esistono tanti modi per recuperare vecchi costumi da bagno e parei scoloriti utilizzando tecniche semplicissime e soprattutto economiche. Eliminare macchie di cloro e salsedine non sarà un problema. Con pochissimo sforzo saremo capaci di dare nuova vita a costumi interi, bikini, copricostume e creare dei pezzi unici che tutti ci invidieranno. Basta metterci un po’ di fantasia creativa.

Recuperare vecchi costumi da bagno e parei scoloriti e slargati grazie a questa stupefacente tecnica a costo zero che tutti ci invidieranno

I peggiori sono i costumi bianchi o che hanno tinte chiare. Purtroppo, gli aloni di acqua salata, il sudore e il sole tendono a manifestarsi con un terribile colore giallo assolutamente antiestetico. Per quanto riguarda i costumi di colore scuro, se non vengono sciacquati dopo il bagno, producono macchie bianche di sale. Stessa cosa capita con i parei o i copricostume, specialmente se si è abituati a trascorrere lunghe giornate in spiaggia.

Quando il capo è bianco o di un colore vicino, la soluzione migliore consiste nell’utilizzare la candeggina per tingerlo completamente di bianco. Ogni scoloritura prenderà la tinta bianco uniforme e, in seguito, potrà essere tinta nuovamente. Infatti, esistono moltissimi modi per tingere i tessuti. Si possono utilizzare colori naturali oppure ci si può rivolgere a un negozio specializzato in coloreria.

Se il problema è relativo solo ad alcuni punti, un’idea interessante consiste nell’utilizzare la tecnica tye and dye o quella shibori. Quest’ultima, il cui nome significa torcere o stringere, permette di creare splendide decorazioni di colore solo attorcigliando parti del tessuto. Quando è il nostro costume intero preferito a perdere colpi, saremo strabiliati dalla possibilità di poterne ricavare un nuovissimo bikini.

Basterà usare forbici e una matita per dargli forma, poi uno smalto colorato per fermare i bordi. Applicando perline, bottoni, conchiglie sul decolleté o sulle coppe si possono creare disegni e decorazioni uniche. Basterà utilizzare una buona colla lavabile o cucirle seguendo l’ispirazione.

Lettura consigliata

Mai buttare camicie vecchie o bucate per il cambio di stagione perché si possono riciclare in 3 modi utili e semplici