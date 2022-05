Come pulire e riciclare un cesto di vimini con idee utili non solo per la camera da letto o bagno

Quando si pulisce casa giornalmente si cerca di mettere ordine il più possibile. Può capitare di lasciare qualche oggetto in giro oppure di non sapere come sistemare dei nuovi acquisti. Per non parlare della camera dei bambini o dei ragazzi. Ci sono spesso giocattoli e magliette sul pavimento o sul letto.

Prima di spendere soldi per comprare nuovi contenitori fermiamoci un minuto. Possiamo pensare bene a dove abbiamo nascosto la cesta ricevuta a Natale da un nostro amico. Oppure quelle ereditate dalla nonna. Probabilmente qualcuna l’abbiamo comprata a un mercatino d’artigianato. Ecco che abbiamo trovato un valido aiuto per mettere ordine in casa.

Come pulire un cesto di vimini e come rinnovarlo

Innanzitutto, non appena abbiamo recuperato il nostro cesto in vimini dovremo pulirlo. Per i punti più intrecciati e nascosti possiamo servirci di un pennellino o di uno spazzolino a setole morbide. Togliamo delicatamente l’eventuale polvere accumulata e poi procediamo al lavaggio.

Prendiamo un panno in microfibra e bagniamolo con una soluzione di acqua e aceto per disinfettarlo un po’. Passiamo delicatamente il panno dentro e fuori. Poi, mescoliamo acqua e sapone di Marsiglia e imbeviamo il panno. Laviamo bene il cesto o paniere e facciamolo asciugare all’aria aperta. Per rinnovarne l’aspetto possiamo spruzzare una vernice colorata all’esterno oppure usare dei nastrini di raso e bottoni colorati da incollare.

Qualche idea di riuso

Possiamo usare cesti, cestini e panieri di vimini in molti modi. Eccone alcuni:

nei cesti potremmo mettere copertine, trapuntine, magliette, anche in sacchetti sottovuoto. Disposti nell’armadio o sotto il letto sono molto comodi;

se abbiamo tante riviste e libri sparsi in salotto, potrebbero trovare una sistemazione in un contenitore posto vicino alla poltrona o al divano. Inoltre, potremo riporre lì anche il plaid dopo aver guardato la TV al calduccio;

i panieri in vimini sono utili quando si va a raccogliere funghi o la frutta, ma anche fiori per abbellire la casa.

Come pulire e riciclare un cesto di vimini con idee utili non solo per la camera da letto o bagno

Ecco altre idee:

in bagno i cestini li useremo per tenere in ordine spazzole, piastra e asciugacapelli oppure prodotti di bellezza; uno di media grandezza potrebbe contenere asciugamani o tappetini;

i cesti sono utili anche per contenere la frutta. Invece della plastica, l’aria circola e si manterrà fresca più a lungo. Sulla tavola, canestrini rivestiti con un tovagliolo di stoffa, possono contenere il pane;

un cestone con un cuscino e un plaid farà da cuccia a cani o gatti;

infine, inserendo dei prodotti alimentari sarà una gradita idea regalo.

Abbiamo appreso, quindi, come pulire e riciclare un cesto di vimini per farne dei contenitori utili per la casa.

