Quando si stende un tessuto nel modo sbagliato le conseguenze possono essere irreparabili. Sono soprattutto i raggi del sole a fare i danni maggiori. Infatti, il tessuto si brucia facilmente se esposto direttamente durante l’asciugatura.

La situazione peggiora se i capi in questione sono di colore scuro, per esempio blu, neri o marrone. Si rischia di dover buttar via un abito appena comprato o a cui tenevamo molto. Ma ecco trovata la soluzione per abiti blu e neri scoloriti e bruciati dal sole ritornano al loro colore brillante con un trucco magico veloce e naturale.

Per i vestiti neri e blu

Per ridare agli indumenti neri il colore brillante di quando si sono comprati c’è una soluzione pratica e davvero economica. Si tratta di usare l’aceto bianco da tavola. Si deve intervenire prima di effettuare un nuovo lavaggio, diluendo in una bacinella 4 cucchiai di bicarbonato e 10 foglie di alloro in 1 litro d’acqua. Bisogna portare tutto in ebollizione.

Si prosegue immergendo il vestito in questione e lasciandolo in ammollo per 3-4 ore. Si termina con un lavaggio normale usando un misurino di prodotto per capi neri. Il risciacquo si farà con la mistura di acqua e aceto e un bicchiere di sale grosso.

Se abbiamo un capo blu e la bruciatura risulta di una tonalità più chiara, usiamo dell’acqua ossigenata per cambiare totalmente colore.

Se invece abbiamo magliette o camicie blu o di altri colori scuri, una soluzione è comprare della tintura per tessuti. Questi piccole confezioni non costano molto e danno un risultato strabiliante. Esistono anche tecniche di colorazione naturale straordinarie e molto efficaci, Non si dovrà spendere un centesimo per l’acquisto dei colori. Usiamole anche per ravvivare un vestito ormai datato ma che non si vuole buttare.

Si può anche sfruttare il punto rovinato e applicare delle cuciture personalizzate, dei bottoni particolari, oppure delle toppe creative fai da te. Daremo un nuovo stile originale al capo senza doverci rinunciare. Ricordiamoci sempre di lavare i vestiti in lavatrice alla temperatura consigliata in etichetta e appenderli sul nostro stendino al rovescio. In questo modo si evita qualsiasi possibilità che presentino macchie o parti decolorate. Stiamo sempre attenti anche alla composizione e alla indicazioni riportate.