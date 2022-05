La cucina italiana è una delle più apprezzate al Mondo. Non solo per i suoi primi e secondi piatti, ma anche per la golosità dei dolci. Pensiamo alla torta della nonna, ai cannoli siciliani, alle sfogliatelle napoletane e così via. Delle vere e proprie delizie a cui nessuno può resistere. Ma tra i dolci della tradizione dobbiamo assolutamente citare anche il tiramisù. Un dessert al cucchiaio goloso e fresco. Una ricetta molto semplice che necessita di pochi ingredienti: caffè, mascarpone, savoiardi, uova, zucchero, cacao amaro in polvere. Un dolce che può essere preparato anche dai meno esperti in cucina.

Questo tiramisù fresco e cremoso si prepara senza uova e caffè ma utilizzando ingredienti di stagione che faranno impazzire tutti

Nelle righe precedenti abbiamo fornito gli ingredienti base per preparare il classico tiramisù. Ma in realtà questo è un dolce molto versatile che può essere facilmente personalizzato. Ci vuole solo un po’ di fantasia. Nella ricetta che stiamo per proporre, ad esempio, non utilizziamo né il caffè né le uova.

Ingredienti:

300 g di savoiardi;

250 g di mascarpone;

250 ml di panna fresca;

300 g di frutta fresca (albicocche, fragole, mirtilli neri)

Per la bagna:

1 tazza di acqua;

2 cucchiaini di zucchero;

4 cucchiaini di limoncello.

Procedimento

Iniziamo dalla preparazione della bagna. Lasciamo scaldare in un pentolino l’acqua e lo zucchero. Quando questo si sarà sciolto, spegniamo il fuoco, aggiungiamo il limoncello e facciamo raffreddare. Ora montiamo la panna liquida (fredda di frigo) e amalgamiamola al mascarpone, precedentemente lavorato. Ricordiamo di mescolare dal basso verso l’alto, fino ad ottenere una crema compatta. È il momento di assembrare tutti gli ingredienti.

Ricopriamo il fondo di una terrina con i savoiardi inzuppati nella bagna. Una volta sistemati, versiamo la crema precedentemente preparata. Disponiamo una parte di frutta lavata e tagliata a pezzettini. Copriamo con degli altri savoiardi inzuppati e versiamo nuovamente la crema. Facciamo attenzione a livellare per bene. Infine, uniamo la frutta e decoriamo. Il nostro tiramisù è pronto. Lasciamo che si raffreddi in frigo per circa un’ora. Naturalmente possiamo sostituire le albicocche, le fragole e i mirtilli neri con la frutta che più ci piace. Questo tiramisù fresco e cremoso si prepara molto velocemente e piacerà a tutta la famiglia, grazie anche alla frutta di stagione utilizzata.

