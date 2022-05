Il grande progetto governativo di lotta all’evasione fiscale, anche attraverso la lotteria degli scontrini, non ha sortito finora i risultati sperati. Partita, infatti, con grande clamore e interesse generale, l’iniziativa è andata scemando nel corso dei mesi. Il tutto, con sempre minori adesioni da parte di cittadini e commercianti. Si è individuata la ragione dell’insuccesso nel meccanismo di funzionamento della vecchia lotteria degli scontrini. Sicché il Governo, per correggere il tiro, l’ha reintrodotta modificata. Da oggi, infatti, essa sarà del tutto diversa ed, in primis, istantanea, molto simile quindi ad un Gratta e Vinci. Detta caratteristica dovrebbe rendere l’iniziativa più appetibile, proprio perché si scoprirà se si è vinto e quanto già alla cassa. Ma vediamo, più nel dettaglio, quale sarà il nuovo meccanismo di funzionamento della lotteria.

Come funzionerà la nuova lotteria

Sembra che accanto ai premi istantanei, che sono quelli più ambiti, ne rimarranno alcuni differiti, i cosiddetti “di consolazione”. La nuova lotteria, introdotta dal Governo con nuovi crismi e inserita nel decreto PNRR, potrebbe essere operativa già da luglio. Infatti, la norma che la prevede è stata già scritta e verrà inserita nel primo provvedimento legislativo utile, ossia il Decreto Semplificazione. Quindi, quale sarà la grande novità? Il meccanismo sarà più facile e più simile al Gratta e Vinci e non più alle lotterie tradizionali, con le estrazioni. Dunque, ecco la nuova lotteria degli scontrini 2022. Precisiamo, però, che occorrerà sempre registrarsi, con il proprio codice fiscale, sul sito dell’Agenzia delle Entrate. In questo modo, si otterrà il codice identificativo, da abbinare agli strumenti di pagamento elettronico. Quindi, per partecipare, bisognerà continuare a effettuare gli acquisti con carte di credito o bancomat.

Ecco la nuova lotteria degli scontrini con premi istantanei e tutte le novità su come partecipare e vincere

L’obiettivo di fondo del programma è ancora il medesimo, ossia quello di contrastare l’evasione fiscale. Il tutto, inducendo i commercianti ad installare i Pos e ad emettere le ricevute fiscali. Dall’altro lato, i cittadini che avranno effettuato la registrazione potranno utilizzare il proprio codice. Questo va presentato alla cassa al momento degli acquisti. Infine, un’altra novità dovrebbe riguardare l’utilizzo di detti codici. Sembra che essi potranno essere abbinati anche a carte e conti diversi. In questo modo, chi non è titolare di carte o conti correnti, potrà ugualmente giocare. Si pensi, ad esempio, ai figli che potranno abbinare il codice lotteria al conto dei genitori.

