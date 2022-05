Nelle cucine degli italiani c’è sempre un gran fermento, soprattutto la domenica e durante i giorni di festa. Questo è un luogo dove sperimentare nuove ricette o seguire quelle tradizionali. Ad esempio, si possono preparare dei magnifici cannelloni dal ripieno insolito. Oppure secondi piatti da abbinare alla lasagna. Alcune ricette sono famose in tutto il Mondo. Non solo la classica pizza, il ragù o il pesto di basilico. Ma anche i dolci sono molto apprezzati.

Uno dei dolci più amati dagli italiani

La nostra bellissima Italia è anche rinomata per la sua pasticceria, apprezzata in tutto il Mondo. Ad esempio, pensiamo al classico tiramisù, un dessert al cucchiaio golosissimo. Le sue origini sono incerte e molto dibattute. Ma sappiamo che il tiramisù è uno dei dolci più amati di sempre. Tutti adorano quel meraviglioso gusto di caffè, ma anche la crema deliziosa al mascarpone. Poi è semplice da preparare e non necessita nemmeno di cottura. Gli ingredienti per preparare un tiramisù classico sono: mascarpone, savoiardi, zucchero, uova, l’immancabile caffè e il cacao amaro. Questo dolce è composto da golosissimi strati di savoiardi imbevuti nel caffè, ricoperti da una crema vellutata e dolce.

Per preparare un tiramisù diverso dal solito ma delicato e leggero ecco delle golose alternative ai classici savoiardi e mascarpone

Oltre al tiramisù classico, ci sono molte golose varianti. Alla crema di nocciole, alla fragola, senza uova, al pistacchio e così via. Ma, per una versione un po’ diversa dal solito e più delicata, possiamo sostituire il mascarpone con della ricotta fresca. Prima di unirla ai tuorli d’uovo è consigliabile setacciarla. Per una crema più soffice, invece, aggiungiamo della panna montata. Se preferiamo preparare un tiramisù più leggero, lavoriamo insieme alle uova dello yogurt.

Oltre al mascarpone, possiamo anche sostituire i classici savoiardi. Parliamo di biscotti leggeri, dolci e molto friabili. Sono perfetti da inzuppare nel latte a colazione o per preparare degli ottimi dolci. Ma come sostituiamo i savoiardi nel tiramisù? Per preparare un goloso dolce, possiamo utilizzare i classici biscotti secchi. Di solito sono rettangolari e sottili. Grazie al sapore delicato e alla loro leggerezza, sono una valida alternativa ai classici savoiardi. Ma anche i biscotti al cioccolato o le lingue di gatto possono essere utilizzati per preparare un tiramisù diverso dal solito.

Lettura consigliata

3 ingredienti per un dolce dal gusto inaspettato ma buonissimo e facilissimo da preparare in soli 5 minuti adatto per merenda e che farà impazzire adulti e bambini