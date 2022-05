Per rendere più gustosi i nostri piatti ed arricchirli di sapore non c’è niente di meglio che affiancarli a delle salse. Il loro utilizzo è diffuso il tutto il Mondo e, infatti, ne esistono un’infinità di varianti, capaci di soddisfare qualsiasi tipo di palato e di esigenza. In questo articolo vedremo come realizzarne in particolare 3, scelte tra le più gustose, ma allo stesso semplici da preparare.

Un condimento perfetto per gli amanti del piccante

Iniziamo con la salsa romesco, una salsa tipica della Spagna dal sapore dolce e deciso, da accompagnare a carne, pesce e verdure cotte alla griglia. Per realizzarla mettiamo innanzitutto in una teglia 3 pomodori ramati e 7 spicchi di aglio sbucciati. Irroriamo il tutto con dell’olio EVO e cuociamo in forno preriscaldato a 200 gradi per 15 minuti. Trascorso il tempo necessario, spelliamo i pomodori e frulliamoli insieme ad aglio, olio, una fetta di pane tostato e pepe rosa. Nel composto andranno poi aggiunti 100 g di nocciole e mandorle pelate e, per gli amanti del piccante, 2 peperoncini freschi privati dei semi. Continuiamo quindi a frullare versando 100 ml di olio EVO a filo ed un cucchiaio di paprika affumicata in polvere. A questo punto la salsa è pronta per essere servita.

Ecco 3 gustosissime salse da fare in casa in pochi minuti per accompagnare carne, pesce e verdure

Un’altra salsa semplice e veloce, da affiancare veramente a qualsiasi pietanza, è la salsa verde alle erbe miste. Per farla posizioniamo 4 fette di pancarrè all’interno di una ciotola ed ammorbidiamole con mezzo bicchiere di aceto bianco per 10 minuti. Dopo di che inseriamole nel frullatore, insieme a 2 filetti di acciuga, uno spicchio d’aglio privato dell’anima, 100 ml di olio EVO, sale e pepe. A questo punto aggiungiamo una manciata di erbe aromatiche, come basilico, menta, timo ed erba cipollina. Quindi iniziamo a frullare il tutto, fino ad ottenere una salsa verde dalla consistenza omogenea.

Infine terminiamo la nostra carrellata di salse con la famosa salsa chantilly. Considerata da molti una variante della maionese, è ideale da servire insieme a carni bianche o pesce al forno ed è molto semplice da realizzare. Infatti, basterà soltanto mescolare 250 g di maionese con 4 cucchiai di panna montata, avendo cura di effettuare movimenti delicati dal basso verso l’alto. Chi ha più tempo a disposizione può preparare la maionese anche in casa e in poco tempo. Infatti, sarà sufficiente frullare in un bicchiere alto 1 uovo, 200 ml di olio di semi, un cucchiaio di aceto ed un pizzico di sale. Quindi ecco 3 gustosissime salse da fare in casa che renderanno i nostri piatti veramente unici.

