Al mattino è fondamentale non saltare il momento della colazione. Non solo perché ci aiuta a non arrivare affamati al pasto successivo, ma perché fornisce al nostro corpo anche l’energia per affrontare con più forza tutta la giornata. C’è chi beve un caffè e mangia un biscotto al volo e chi, invece, si gode il momento della colazione con calma e tranquillità. Altri, preferiscono andare al bar a prendere il classico caffè e cornetto alla crema.

Non il solito cornetto o brioche per colazione ma queste furbe sfogliatelle farcite da preparare molto velocemente

Sono tanti gli alimenti che possiamo mangiare al mattino. Pensiamo alla frutta fresca, alle fette biscottate da farcire, ai classici biscotti o i ciambelloni fatti in casa. Spesso, però, non sempre abbiamo il tempo di preparare qualcosa di buono e nutriente. Ecco perché oggi vogliamo proporre una ricetta molto veloce, che non necessita di tanti ingredienti. L’idea è quella di riprodurre le buonissime sfogliatelle tipiche napoletane. Ma la ricetta originale è davvero molto lunga e abbastanza complicata. Quindi nelle prossime righe proporremo una versione furba e veloce.

Ingredienti:

1 rotolo di pasta sfoglia quadrata;

30 g di burro fuso;

6 cucchiaini di marmellata (quella che più ci piace);

noci tritate q.b.;

zucchero a velo q.b.

Procedimento

Iniziamo la nostra ricetta srotolando la pasta sfoglia. Con l’aiuto di una rondella, ricaviamo 6 rettangoli uguali. Prendiamo un coltellino affilato e su ogni rettangolo formiamo dei tagli. Arriviamo fino alla metà della superficie e non tagliamo i due bordi. Ora spennelliamo con il burro, precedentemente sciolto al microonde, tutta la superficie della pasta sfoglia. Cerchiamo di non utilizzare tutto il burro, perché ci servirà ancora. Ripieghiamo i lati, con la parte senza tagli che va a chiudere quella con i tagli. Facciamo aderire per bene schiacciando con i polpastrelli. Adagiamo quindi un cucchiaino di marmellata e un po’ di granella di noci. Ripieghiamo i lati e formiamo dei triangoli. Chiudiamo per bene le estremità per evitare che la marmellata fuoriesca.

Ora non ci resta che spennellare con il burro fuso la superficie superiore e adagiare le nostre sfogliatelle furbe su una placca foderata con carta forno. Cuociamo in forno statico per circa 15 minuti ad una temperatura di 200 gradi. Al termine della cottura, lasciamo raffreddare e cospargiamo di zucchero a velo. Non il solito cornetto o brioche per colazione ma questa alternativa furba e veloce.

