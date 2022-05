Uno dei piatti preferiti dagli italiani è la pasta. Che sia in bianco con un po’ di burro e formaggio oppure col sugo, riscuote sempre entusiasmo. Ci sono in commercio tanti tipi di pasta corta e lunga e li possiamo condire in svariati modi. Il primo piatto, però, che piace un po’ a tutti è la pasta al forno. Che sia molto ricca di ingredienti oppure semplice, la pasta cotta in forno acquista un sapore particolare. Fare la besciamella in casa è l’ideale per darle un tocco in più, eppure nella ricetta che andremo a scoprire oggi non ce n’è bisogno. Ecco gli ingredienti per 4 persone per preparare questo timballo di pasta al forno buono e bello a vedersi:

350 g di rigatoni o altra pasta corta;

300 g di carne di manzo tritata;

80 g di scamorza;

mezza cipolla, mezza costa di sedano e una carota;

una fetta di prosciutto crudo da 50 g;

10 g di funghi secchi;

100 ml di vino rosso;

2 melanzane;

500 g di pomodori pelati;

olio extravergine d’oliva;

burro;

basilico;

prezzemolo;

sale e pepe.

Questo timballo di pasta al forno si prepara senza besciamella ma con un ortaggio che lo rende squisito e scenografico

Ammorbidire i funghi lasciandoli un po’ immersi in acqua tiepida. Tagliare a pezzetti il prosciutto e in una padella scaldare qualche cucchiaio di olio extravergine d’oliva. Lavare e pulire sedano, carota e cipolla, tritarli e versarli in padella. Aggiungere il prosciutto, i funghi scolati e tritati e la carne macinata. Rosolare il tutto per alcuni minuti e poi sfumare col vino rosso. Tritare i pomodori e il prezzemolo e aggiungerli agli altri ingredienti con del sale e un pizzico di pepe. Coprire col coperchio e mescolare ogni tanto. Se il ragù si asciuga, aggiungere dell’acqua o un po’ di brodo.

Nel mentre tagliare la scamorza a fettine e lavare le melanzane. La buccia andrà tolta a striscioline e non completamente. Scottarle in acqua salata bollente per poco tempo e poi tagliarle a fettine sottili da rosolare in una padella con dell’olio caldo.

Imburrare poi una teglia rotonda e disporvi le fette di melanzane facendole uscire un po’ dal bordo. Quando il ragù è quasi pronto, cuocere la pasta.

Una volta cotta al dente, scolarla e condirla col sugo. Adesso mettere nella tortiera un po’ di ragù e la scamorza e poi la pasta a strati. Terminare col ragù e poi chiudere la pasta ripiegando all’interno le melanzane. Cuocere in forno a 180 gradi per 20 minuti.

