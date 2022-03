Mangiare bene e in modo variato non solo è necessario ma dovrebbe essere sempre un gradito momento della giornata. La fretta, a volte, può impedirci di gustarci in tranquillità una buona colazione oppure un pranzo. Spesso solo a cena possiamo dedicare il giusto tempo per preparare qualcosa di sfizioso e nutriente e rilassarci a tavola. Per chi lavora, nel weekend si ha modo per staccare e concedersi del tempo. Si possono programmare gite e si può fare la spesa per la settimana, scegliendo con attenzione i prodotti.

La domenica, poi, ci si può dedicare ai fornelli per cucinare piatti prelibati e ben conditi, specialmente i primi. Per fare una pasta al forno squisita di solito si usano il ragù, la besciamella e il formaggio. Ci sono molte varianti regionali, tutte buone, per non parlare delle ricette tramandate in famiglia. Ci sono tanti modi di condire questo primo amato da tutti. La ricetta che segue è quella di una pasta al forno bianca. Per prepararla, infatti, non serve il ragù di carne, ma si usano molluschi e crostacei.

Per fare una pasta al forno squisita con besciamella ma senza ragù ecco una ricetta con degli ingredienti inaspettati

Ecco gli ingredienti che serviranno per fare la pasta al forno bianca:

350 g di pasta corta;

300 g di seppioline;

300 g di gamberetti;

150 g di salmone;

300 g di calamari;

400 g di besciamella;

100 ml di vino bianco;

olio extravergine d’oliva;

2 spicchi d’aglio;

prezzemolo;

pangrattato;

sale e pepe.

Pulire seppioline e calamari e tagliarli a pezzetti. Sgusciare eventualmente i gamberetti. Riscaldare dell’olio in una padella con gli spicchi d’aglio. Appena sono dorati, unirvi le seppie e i calamari e dopo qualche minuto aggiungere il vino bianco, un pizzico di sale e del pepe. Lasciare cuocere per circa una ventina di minuti e, se si asciugano troppo, versare in padella qualche cucchiaio d’acqua. Intanto fare cuocere la pasta.

Preparare pure la besciamella se non si ha già pronta. Trascorsi 20 minuti, togliere l’aglio, versare in padella anche i gamberetti, un po’ di prezzemolo tritato e spegnere il fuoco dopo qualche minuto. A fine cottura, versare la pasta in un’insalatiera e aggiungere il condimento, insieme al salmone tagliato e alla besciamella. Mescolare il tutto e versare in una teglia imburrata oppure oliata e cosparsa di pangrattato. Cuocere in forno a 180 gradi per 20 minuti.