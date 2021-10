Sono questi i 6 contorni esclusivi per l’arrosto da leccarsi i baffi

Il fine settimana è in arrivo e cosa c’è di meglio della domenica in famiglia con un bell’arrosto di carne? Esistono davvero molti modi alternativi per portare in tavola questo piatto perfetto per ogni occasione.

Molto spesso non ci rendiamo conto che anche il contorno può valorizzare il sapore del piatto rendendolo irresistibile e molto appetitoso. Quindi non le classiche patate o cipolle ma altri ingredienti come la verdura e anche la frutta, possono essere ideali per soddisfare la nostra creatività con gusto in cucina.

In questo modo, ogni volta che si vorrà proporre nel menù del giorno l’arrosto, si potrà scegliere tra 6 contorni esclusivi da leccarsi i baffi.

Come un ingrediente può stravolgere una pietanza

Abbinare un contorno all’arrosto di carne è molto facile con questi piccoli suggerimenti. Molti di questi sembreranno forse azzardati per alcuni, ma il successo è assicurato. Il sughetto che si formerà nel tegame di cottura insieme alla carne, è degno della classica “scarpetta”. Insomma, non resta che provare.

In questa stagione autunnale non può di certo mancare la zucca nella nostra dispensa. La zucca si può preparare in tanti modi, come ad esempio questa amatissima e gustosissima bevanda perfetta per Halloween pronta in 5 minuti.

Ma oltre a questa gustosa e dolce preparazione, si può cucinare la zucca anche arrostita. Basterà prendere la polpa interna e tagliarla in fette non più alte di mezzo centimetro e arrostirle sulla griglia. Lasciarle raffreddare e condirle con uno spicchio d’aglio tagliato in piccoli pezzetti, prezzemolo tritato e un filo d’olio. Quando l’arrosto sarà quasi cotto, versare la zucca nel tegame e far insaporire.

Mai pensato che le mele possano essere uno degli abbinamenti ideali per l’arrosto? Special modo con la carne di maiale sono molto gustose. Queste durante la cottura nel tegame insieme all’arrosto sprigioneranno un aroma pazzesco per tutta la cucina e il sughetto che si formerà è una vera e propria delizia.

Sono questi i 6 contorni esclusivi per l’arrosto da leccarsi i baffi

Il mais è uno dei contorni che piace soprattutto ai più piccoli. Inoltre in una grande tavolata con ospiti a pranzo o a cena, presentare nel piatto insieme all’arrosto delle rondelle di pannocchia di mais, fa molta scena. La preparazione è molto semplice, basterà bollire le pannocchie e quasi a cottura ultimata, scolarle e farle cuocere con l’arrosto. Condire il tutto con qualche tocchetto di burro, paprika o varie erbe aromatiche a piacere.

Uno degli abbinamenti autunnali più gettonati è sicuramente quello con la melagrana e castagne. Ottime per cucinare un raffinato piatto con uno dei frutti più amati della stagione autunnale. Bisognerà versare sia i chicchi di melagrana, le castagne, con aglio e rosmarino tritato con un filo d’olio.

Anche questo tipo di ortaggio, la carota, è facile da trovare tutto l’anno e ha un prezzo davvero basso. Quindi non resta che portare questa nota di dolcezza nel nostro arrosto aggiungendo questi ingredienti. Qualche pezzetto di burro, qualche aghetto di rosmarino, un pizzico di zenzero e tante carote possibilmente sottili.

Infine le prugne sono un abbinamento straordinario con la carne. Senza esagerare sono perfette per un sughetto irresistibile, con chiodi di garofano e cannella, a cui volendo si possono aggiungere anche le patate per un risultato eccellente.

