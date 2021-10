Cosa preparare per accontentare i palati di grandi e piccini in pochi minuti?

Ad ottobre arriva la zucca ad arricchire le nostre tavole. Buono e ricchissimo di proprietà quest’ortaggio dai colori del sole è ricco di acqua, proteine, vitamine e tantissime altre sostanze utili all’organismo.

Numerosi i benefici attribuiti alla zucca e per molti scienziati quest’ortaggio aiuterebbe anche la salute cardiovascolare e quella delle ossa.

Dunque, perché non sfruttare questo periodo autunnale per fare un pieno di vitalità con la zucca?

Ricette e consigli

Innumerevoli le ricette proposte nella nostra rubrica di cucina. Consigliatissima, ad esempio, questa parmigiana perché è la più amata del momento, cremosa e gustosissima conquisterà subito amici e parenti.

Per chi ama le patate, ecco un connubio perfetto e una parmigiana di patate e zucca pronta in 20 minuti.

Oggi, invece, presenteremo una ricetta sfiziosa, ricca di gusto che sta spopolando. Infatti, questa torta salata è la regina delle tavole autunnali e sta facendo impazzire tutti.

Questa ricetta piace sempre di più e sicuramente sarà un dolce fatto e “rifatto” per tutto l’autunno-inverno 2021.

Una ricetta facilissima, veloce e che tutti possono preparare in poche mosse. Vediamo insieme di cosa si tratta.

Questa torta salata è la regina delle tavole autunnali e sta facendo impazzire tutti

Basteranno circa 20 minuti per preparare questa golosa torta di zucca, ricotta e speck.

Ecco tutto l’occorrente per 6-8 persone.

Ingredienti

200 g di polpa di zucca;

200 g ricotta;

rotolo pasta sfoglia;

1 uovo;

1 tuorlo d’uovo;

80 g parmigiano grattugiato;

50 g speck a cubetti;

timo fresco e olio d’oliva q.b.

Procedimento

Per preparare la torta salata bisogna tagliare la zucca a cubetti e farla cuocere in padella, per una decina di minuti con un filo d’olio e un po’ d’acqua.

Non appena la zucca diventa morbida, aggiungere sale e pepe. Poi frullare e trasformare in purea.

Poi, prendere una teglia da forno, ricoprire con carta da forno e stendere sopra la pasta sfoglia. Bucherellare il fondo con una forchetta.

A questo punto, lavorare in una ciotola la ricotta con il parmigiano e l’uovo intero. Aggiungere anche il tuorlo. Mescolare e insaporire con un pizzico di sale.

Successivamente, unire anche i cubetti di speck, poi la purea di zucca e il timo fresco. Mescolare e versare l’impasto sulla sfoglia. Richiudere leggermente verso l’interno i bordi della sfoglia e far cuocere a 170° in forno ventilato e già per circa mezz’ora. Far intiepidire e servire. S’innamoreranno tutti in un solo istante.

