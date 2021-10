La stagione calda è alle spalle e cominciamo a starnutire per i primi freddi. La difesa migliore dalle malattie di stagione, oltre a coprirsi bene quando arriva il primo brivido, è la doccia calda due o tre volte al giorno. Ma le tisane supervitaminiche possono aiutarci a prevenire raffreddori e malattie di stagione, come la faringite o l’influenza, grazie all’azione benefica di piante e bacche. Fra queste ultime, la rosa canina: è il frutto di un cespuglio con spine grandi come le zanne di un cane, che si copre a primavera di rose selvatiche. Scopriamo oggi con la redazione Alimentazione perché questa tisana supervitaminica rosso rubino potrebbe prevenire raffreddori e influenza.

A fine fioritura resta una bacca carnosa dal bel colore rosso ricchissima di vitamina C ed E e antiossidanti. Bastano 100 grammi di bacche di rosa canina per ottenere lo stesso valore vitaminico di un chilo di agrumi.

Una bevanda rossa adatta anche ai bambini

Con questi infusi caldi e freddi la digestione è assicurata, ma se preferiamo la tisana di rosa canina potremo avvalerci di un ottimo alleato contro le infezioni delle vie respiratorie, ma anche contro le allergie, le cure dell’asma e le riniti. Possono berla anche i bambini per prevenire la tosse, l’otite e la tonsillite. Saranno attratti dal suo bel colore rosso. Questa bacca aiuta il nostro organismo ad assorbire il calcio e il ferro. Dunque l’infuso è particolarmente consigliato alle donne in menopausa. La sua azione energizzante attiva l’acido folico e riequilibra i livelli di colesterolo.

Questa tisana supervitaminica rosso rubino potrebbe prevenire raffreddori e influenza

Qualcuno utilizza la rosa canina per combattere le coliche intestinali. Ma sono indubbie anche le sue proprietà per la difesa dai batteri delle vie urinarie e la salute dei reni. Per una tisana di rosa canina bastano due cucchiaini di bacche secche, lasciamo in infusione per una decina di minuti. Possiamo berla calda o fredda.

La rosa canina è un toccasana anche in olio e crema

Non tutti sanno che la rosa canina è un ingrediente ottimo anche per stimolare il ringiovanimento cellulare del viso. Da qualche anno sta aumentando il numero delle celebrità che rivelano di usare costantemente anche le creme o l'olio estratto dalla spremitura delle bacche di rosa canina. Tra le modelle, la australiana Miranda Kerr ha svelato di applicare l'olio ogni sera prima di andare a dormire. Anche l'attrice statunitense Gwyneth Paltrow ha ammesso di essere una fan del prodotto. Un uso regolare di creme alla rosa canina riduce la pigmentazione irregolare della pelle e la idrata in profondità.