Un cuore filante e ricco di gusto. Un tripudio di ingredienti profumatissimi che insieme formano un vero capolavoro. Una ricetta che non può mancare, soprattutto in questo periodo autunnale. Una delizia che sta già facendo impazzire grandi e piccini di tutto il Mondo.

Insomma, questa parmigiana è la più amata del momento, cremosa e gustosissima conquisterà subito amici e parenti e ci farà fare un figurone in poche mosse.

Ricette autunnali

Generoso e ricco, l’autunno regala anche quest’anno una miriade di prodotti gustosi e nutrienti.

Quando si parla del periodo in cui cadono le foglie e ci si copre dai primi freddi, ecco che sovvengono alla mente anche molti alimenti buonissimi che crescono e maturano tra settembre e dicembre.

In questi mesi, la Terra ci dona, ad esempio, la zucca e i funghi. Due cibi straordinari e molto versatili che si prestano a tante ricette.

Ad esempio, è da provare assolutamente la parmigiana di zucca e patate. Una bontà facilissima per rendere gli ospiti felici e contenti in soli 20 minuti.

Chi ama i funghi, invece, non può perdersi questi semplici medaglioni di patate e funghi per appetitosi momenti di gusto.

Grazie al connubio di zucca e funghi, amalgamati alla perfezione con la salsiccia e la provola, danno vita ad una sublime parmigiana di stagione. Vediamo insieme come prepararla.

Ecco tutto l’occorrente per una parmigiana bianca di zucca, salsiccia e funghi per 4 persone.

Ingredienti

500 g di zucca;

200 g di salsiccia

200 g di provola affumicata

150 g di funghi misti;

sale e pepe q.b.;

olio evo q.b.;

grana grattugiato q.b.;

pangrattato q.b.

Procedimento

In una padella far saltare i funghi con uno spicchio d’aglio e un filo di olio. Mescolare e aggiungere un pizzico di sale e un po’ di pepe. Poi, dopo 10 minuti spegnere e mettere da parte. Poi, tagliare la zucca a fette spesse circa mezzo centimetro. In un’altra padella, sbriciolare la salsiccia e farla cuocere con un filo d’olio e un pizzico di sale.

A questo punto, prendere una pirofila e ungerla con un filo d’olio. Poi, cospargere il fondo e i lati di pangrattato. Dopo, disporre le fette di zucca e insaporirle con un pizzico di sale. Aggiungere metà della quantità della salsiccia. Versare anche una metà dei funghi e cospargere con un po’ di pepe. Poi, coprire con parte della provola tagliata a fettine.

A questo punto, procedere con il secondo strato di zucca. Ripetere il procedimento per tutti gli ingredienti. Infine, aggiungere anche il grana grattugiato, il pangrattato e un sottilissimo filo d’olio.

Far cuocere in forno alla temperatura di 190° per circa 30 minuti. Ed ecco che la parmigiana di zucca, funghi e salsiccia potrà essere degustata.