Se non sappiamo che dolce preparare per allietare queste serate estive, veniamo in aiuto noi. Oggi parliamo di una preparazione francese che conquisterà i palati di tutti i nostri invitati. Infatti questo raffinato dessert a base di pesche arriva dalla Francia ed è perfetto per Ferragosto. Scopriamo insieme come possiamo fare per portare in tavola questo dolce raffinato a base di frutta di stagione.

Gli ingredienti necessari per circa 5 persone

20 millilitri di brandy;

10 grammi di burro;

90 grammi di farina 00;

200 millilitri di latte intero;

250 grammi di pesche bianche;

250 grammi di pesche gialle;

1 pizzico di sale fino;

3 uova di dimensione medio-grande;

1 cucchiaino di vanillina,

130 grammi di zucchero (100 per la ricetta, 30 per imburrare la teglia);

Zucchero a velo quanto basta per la decorazione.

Stiamo parlando del clafoutis alle pesche. Questa ricetta di origine francese generalmente richiederebbe le ciliegie ma noi siamo pronti a fare uno strappo alla regola. Iniziamo preriscaldando il forno a 180°.

Occupiamoci poi della nostra frutta: dobbiamo lavarla, asciugarla, toglierle la pelle e infine tagliarla a metà. Da qui ricambiamo poi tanti pezzettini. Nel frattempo prendere una ciotola e sgusciare al suo interno le tre uova aggiungendo 100 g di zucchero. Muniamoci di una frusta elettrica sbattiamo il tutto fino ad ottenere una spuma chiara. Con il setaccio filtrare la vanillina e la farina.

Incorporarle poi con l’aiuto di un cucchiaio in legno. Versiamo al suo interno poco alla volta il latte intero girando continuamente con il mestolo. Inserire poi il brandy, amalgamando il tutto. Prendere poi una carretta da forno e imburrarla. Spolverare con zucchero per evitare che il dessert si attacchi sul fondo. Disporre poi le fette di pesca nel modo che si preferisce.

Consigliamo di metterle in maniera concentrica, sovrapponendole le une sulle altre. Una volta finito, versare il composto che abbiamo creato. Mettere in forno per poco meno di un’ora, precisamente 50 minuti circa. In questo tempo la superficie risulterà piacevolmente dorata. Una volta sfornato il dolce, cospargerlo di zucchero a velo.

