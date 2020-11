È arrivata la stagione del mandarino. E perché non festeggiare questo evento con la preparazione di un dolce dal gusto fresco e avvolgente?

Nonostante i dolci al mandarino non siano i più famosi, esiste una ricetta interessante e molto semplice da provare. Per questo motivo oggi spiegheremo come preparare un dolce facilissimo con pochi ingredienti che lascerà tutti a bocca aperta.

Gli ingredienti

Ecco, dunque, di seguito, gli ingredienti occorrenti per circa sei persone:

a) 20 grammi di gelatina in fogli;

b) 125 grammi di zucchero;

c) due mandarini da cui estrarre il succo;

d) quattro tuorli d’uovo;

e) 25 centilitri di panna;

f) mezzo bicchierino di liquore, preferibilmente di Grand Marnier.

La preparazione

Ecco la semplicissima preparazione per ottenere un dolce facilissimo con pochi ingredienti che lascerà tutti a bocca aperta.

Il primo step da seguire è quello di intingere i fogli di gelatina in acqua fredda. Poi prendiamo due mandarini e laviamoli bene sotto l’acqua corrente.

All’interno di un tegame riponiamo il succo dei frutti e aggiungiamo un pò della loro buccia grattugiata per aromatizzare il composto. Versiamo mezzo bicchierino di Grand Marnier e facciamo scaldare il tutto a fiamma bassa per dieci minuti.

In una ciotola montiamo lo zucchero e i tuorli d’uovo. Una volta finita la montatura, aggiungiamo il succo dei mandarini, mescolando bene.

Mettiamo il composto sui fornelli e facciamogli raggiungere il bollore. Spegniamo il fuoco e inseriamo la gelatina.

Nel frattempo montiamo la panna e, una volta pronta, aggiungiamola al resto. Ecco preparata una dolcissima mousse, da servire subito in tavola!

In questo articolo abbiamo spiegato come preparare un dolce facilissimo con pochi ingredienti che lascerà tutti a bocca aperta. Consigliamo an che di non perdetevi altri utili consigli riguardanti l’ambito culinario. Ecco, ad esempio, quest’articolo dedicato alla preparazione di un delizioso dolce autunnale, la torta di zucca.