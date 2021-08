Gli sconti di fine stagione riguardano quasi sempre capi che sarà possibile utilizzare solo per pochissimo tempo. Non a caso sono numerosissime le persone che vanno in cerca di abbigliamento in saldo e finiscono per comprare la nuova collezione. Per questo motivo la Redazione di Moda e Beauty di ProiezionidiBorsa ha pensato ad alcuni capi da acquistare subito.

La particolarità è, però, che sarà possibile sfoggiarli anche nei mesi di settembre e ottobre. La certezza è una sola: con i saldi meglio scegliere queste 6 imperdibili gonne estive perfette anche per l’autunno, basta qualche piccola variazione nel look! Ecco i modelli da non lasciarsi proprio sfuggire e i consigli migliori per abbinarli alla perfezione anche con qualche grado in meno.

La gonna bianca traforata, la minigonna a portafoglio e la fantasia a fiori

La prima è un evergreen e trend di quest’estate, stiamo parlando della gonna bianca in cotone traforato. Quasi tutte le donne l’avranno indossata con dei sandali bassi. Impossibile lasciarsi sfuggire questo modello in saldo. Potremo indossarla nei primissimi mesi autunnali con un paio di stivali neri biker, da abbinare a una bandana dello stesso colore.

La seconda alternativa è la minigonna a portafoglio, spesso abbinata durante l’estate a un top combinato in fantasia. Questa gonna va benissimo anche per l’autunno se portata con un paio di stivaletti al polpaccio o con un paio di sneakers. Invece che al top coordinato, suggeriamo di pensare a una camicetta bianca semplice.

La terza gonna che tutte dovrebbero acquistare è quella con fantasia a fiori. È assolutamente sbagliato pensare alle fantasie floreali solo come a un dettaglio estivo, specie se chi la porta indossa un bel sandalo con tacco.

La gonna midi di jeans è un altro capo di tendenza che bisognerebbe proprio avere. Il suo tessuto è in realtà perfetto per ogni stagione, autunno compreso. Il nostro consiglio è di abbinarla a delle chunky shoes. Queste, però, non vanno bene per ogni fisico, perciò ecco il modello di sneakers perfetto per fisici a clessidra, mela, pera e rettangolo.

Bisogna necessariamente aggiungere al carrello la gonna fluida in raso. Il tessuto è ancora sufficientemente caldo per i primi tempi di autunno. Questa è la gonna perfetta per occasioni importanti ed eventi mondani.

L’ultima gonna è quella mini in denim con l’orlo tagliato a vivo. Si tratta di una gonna dal sapore sbarazzino che è perfetto con un paio di texani e una camicetta annodata in vita.