Ci sono diverse opportunità da cogliere nei prossimi mesi sia sui mercati azionari che valutari. Cosa attendere da ora in poi? Solitamente da metà agosto iniziano dei trend direzionali su alcuni titoli, materie prime e valute. Questi, tendono a durare fino al mese di dicembre, almeno la prima decade.

Ecco cosa segnala oggi il nostro Ufficio Studi: attenzione al dollaro neozelandese che potrebbe da ora accelerare contro euro. Nei mesi scorsi era stata segnalata la possibilità di nuovi rialzi dell’euro contro il dollaro neozelandese, ma gli ultimi sviluppi sembrano voler negare questa previsione e ci fanno cambiare strategia operativa.

Procediamo per gradi.

Il cambio euro dollaro neozelandese ha chiuso la scorsa giornata di contrattazione al prezzo di 1,6729 in ribasso dello 0,34%. Da inizio anno il cambio, ha segnato il minimo a 1,6322 ed il massimo a 1,7129.

Gli ultimi 6 mesi hanno visto formare sul cambio un’area di stretta lateralità che da ora in poi potrebbe anche portare a ribassi di diversi punti percentuali, non solo di breve termine ma anche di medio lungo termine.

Nel mese di marzo 2020 quindi al prezzo di 1,9933 potrebbe essersi formato un top rilevante che potrebbe rimanere tale anche per qualche anno. Ora andremo a monitorare i livelli operativi che faranno cambiare o meno la nostra view.

Attenzione al dollaro neozelandese che potrebbe da ora accelerare contro euro

Quale strategia di investimento applicare al momento attuale? Una chiusura di questa settimana inferiore ai 1,6694 (chiusura poi confermata a fine mese) farebbe partire un movimento ribassista di medio lungo termine con obiettivo da raggiungere in 1/3 mesi in area 1,6295. Questo livello mantiene al rialzo il trend pluriennale, ed una chiusura settimanale e poi mensile inferiore ad esso, farebbe partire forti ribassi verso l’area 1,5236 e poi 1,4535/1,35 da raggiungere nei successivi 1/2 anni.

Come al solito si procederà per step e di volta in volta definiremo tendenza, obiettivi e livelli di inversione.