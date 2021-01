Se il kiwi è uno dei frutti preferiti di tutta la famiglia, abbiamo alcune idee per trasformarlo in un goloso dolce tutto da gustare. Oggi ne proponiamo una. Scopriamo come portare in tavola un dessert particolare, a base di frutta di stagione, facile da fare e con poche calorie.

Gli ingredienti

Ecco, di seguito, gli ingredienti occorrenti per circa sei persone:

a) 500 grammi di kiwi;

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

b) zucchero a velo, quanto basta;

c) quattro cucchiai di liquore al rhum;

d) 100 grammi di panna acida.

Come prepararlo

Prendere i kiwi e privarli della loro buccia. Su un tagliere tagliarli a cubetti di grandezza uniforme. Inserirli in un tegame basso. Aggiungere lo zucchero a velo e poi versare sopra circa due cucchiai di rhum.

Mettere su un fornello, accendendo con la fiamma al minimo. Lasciare andare il composto per una decina di minuti, mescolando lentamente.

Una volta trascorso il lasso di tempo, versare il tutto all’interno di un mixer e azionare la macchina fino ad ottenere un liquido omogeneo. Lasciare da parte a raffreddare.

In un altro contenitore versare la panna, incorporando due cucchiaini di zucchero a velo. Prendere le fruste e montare. Continuare così fino a quando non si ottiene un risultato spumoso, senza che però risulti troppo sodo.

Incorporare le due cose, mescolando delicatamente con una spatola. Inserire la mousse all’interno di stampini, o di piccole coppe, e metterla a rassodare al fresco. In frigo sono necessarie almeno tre ore. Invece in freezer un’oretta.

Una volta tolte, si possono guarnire con cialde o decorare con fettine di frutta.

Oggi abbiamo spiegato come preparare un dessert particolare a base di frutta di stagione, facile da fare e con poche calorie. Se si amano le preparazioni a base di kiwi, allora è il caso di cliccare qui per un’altra golosa ricetta.