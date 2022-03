Le ricette di stagione sono buone e salutari, soprattutto se le si combina con una bella dose di verdure. Chi è indeciso su cosa inserire nel menù di giornata e ha pochi ingredienti in casa, potrebbe pensare a un’idea davvero gustosa.

Oggi cucineremo in una manciata di minuti degli squisiti tortellini ripieni di formaggio e biete. Questo piatto semplice è ricco di vitamina C e tanto altro, una vera miniera di salute per l’organismo. In più, sarà un’opzione allettante che non farà dannare in cucina e ci darà la soddisfazione di averla creata noi stessi.

Valori nutrizionali delle biete

Le biete, o bietole, sono ortaggi molto comuni e diffusi in tutta Italia. Sono a disposizione nell’orto o presso i banchi di verdura praticamente tutto l’anno, a eccezione dei mesi più freddi. Le due varietà più note sono la bieta a foglie larghe e quella a coste.

I benefici che apporta questo ortaggio straordinario sarebbero davvero tanti. Tutto parte dal grande contenuto di acqua e fibre, che regolerebbe il transito intestinale e favorirebbe la diuresi. Le biete, poi, sono alimenti con pochissime calorie ma ricche di vitamine; inoltre, contribuirebbero a rallentare il processo di invecchiamento.

Per sfruttarle in cucina potremmo prepararle in padella con burro e formaggio, sfornare un delizioso tortino o inserirle in un appetitoso risotto. Ma per cucinarle al meglio non c’è niente di più adatto della ricetta odierna; vediamo i passi per realizzarla.

Questo piatto semplice è ricco di vitamina C e folati e potrebbe smuovere l’intestino bloccato grazie a una buonissima verdura stagionale

Ecco gli ingredienti per realizzare i nostri tortelli (4 persone):

800 g di biete;

500 g di farina tipo 1 o 2;

200 g di ricotta di pecora;

100 g di caprino fresco;

200 ml circa di acqua;

noce moscata a piacere;

sale e pepe q.b.

Iniziamo facendo una piccola piramide con la farina; nel mezzo aggiungiamo l’acqua e un pizzico di sale, poi mescoliamo tutto con le mani. L’impasto ottenuto deve essere uniforme e compatto. Appallottoliamo il composto, poi lasciamolo a riposo circa mezz’ora in un contenitore coperto da uno straccio.

Ora laviamo e mondiamo le biete, poi le stufiamo rapidamente in un po’ di acqua salata. A questo punto scoliamole e tagliamo in piccoli pezzetti. Dopodiché cuociamole pochi minuti in padella con un goccio di olio di oliva, senza soffriggerle.

Una volta spento il fuoco spargiamo sulle biete un po’ di noce moscata, quindi incorporiamo anche la ricotta setacciata e il caprino. Preparato il ripieno, riprendiamo l’impasto e dedichiamoci ai tortelli. Stendiamo la sfoglia e tagliamo con una rotella tanti quadratini di diversi centimetri. Riempiamo ciascuno con una dose di ripieno, poi richiudiamoli bene. Per finire, cuociamo i tortelli in una pentola con acqua salata, finché non riemergono. Siamo pronti per impiattarli e gustarli con una passata di olio di oliva e una bella manciata di caprino.