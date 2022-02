Insieme alla spremuta ecco cosa mangiare a colazione per limitare grassi e calorie e favorire la digestione

Se il buongiorno si vede dal mattino, sarebbe bene cominciare la giornata con una colazione sana e nutriente. Il primo pasto è molto importante per fare la giusta scorta di energie e aiutare il nostro stomaco e intestino.

Chi vuole porre attenzione alla dieta, però, dovrebbe prestare un occhio a quello che inserisce nel menù mattutino. Alcuni cibi che consumiamo a colazione potrebbero infatti rivelarsi particolarmente calorici e zuccherini rispetto ad altri. Se vogliamo davvero bene al nostro corpo, sarebbe meglio abituarsi a mangiare sin di prima mattina alimenti genuini che lo rispettino.

Quella dolce resterebbe la più indicata

Il dualismo tra colazione dolce e salata è una discussione che si afferma sempre di più negli ultimi tempi. Noi italiani siamo tra i sostenitori della prima e sembrerebbe che abbiamo ragione. Guardando alla colazione tipica di altri Paesi, infatti, gli studi parrebbero indicare la nostra come la più genuina.

Questo perché gli alimenti che di solito consumiamo la mattina come latte, fette biscottate o marmellata aiuterebbero maggiormente l’organismo. Un buon pasto mattutino, infatti, dovrebbe stimolare l’attività gastrica e mettere in funzione il processo digestivo.

Ma la spiegazione non finirebbe qui. A differenza del menù mattutino di americani o anglosassoni, quello italiano conterrebbe meno calorie e sarebbe più povero di grassi. Basterebbe confrontare un piatto di uova fritte con bacon o wurstel, tipico di alcuni Paesi nordici, con una buona porzione di latte, yogurt o miele.

Attenzione però alle care vecchie brioche. Il mantra mattutino che per molti prevederebbe l’accostamento di cornetto e cappuccino sarebbe da rivedere. Le brioche commerciali, infatti, sarebbero particolarmente grasse, soprattutto nella parte interna, per questo andrebbero limitate. Se proprio non possiamo farne a meno, limitiamoci a consumarne una al massimo la mattina.

Insieme alla spremuta ecco cosa mangiare a colazione per limitare grassi e calorie e favorire la digestione

Da piccoli le mamme ci davano delle buone abitudini che dovremmo ancora oggi tenere in considerazione. Le spremute che ci preparavano, per esempio, sarebbero tuttora un toccasana per la salute. Chi deve prepararsi allo studio, potrebbe integrare un bel bicchiere di succo d’arancia con una porzione di yogurt, marmellata o frutta. Bene anche i cereali cornflakes e le fette biscottate.

Coloro che sono più avanti con l’età potrebbero aggiungere allo stesso menù una fetta di pane con del formaggio fresco magro. In alternativa, mettiamoci pure un po’ di prosciutto cotto o crudo, basta che non siano eccessivamente grassi. Chi si appresta ad andare a lavorare, invece, potrebbe partire col piede giusto con una tazza di cappuccino, della frutta e un panino con una spalmata di miele o marmellata. Dunque, anche insieme alla spremuta, ecco cosa mangiare a colazione per iniziare la giornata nel migliore dei modi.