Quante volte ci è capitato di non avere tempo e voglia per cucinare? O peggio, di aprire la dispensa e renderci conto di avere poco o nulla a disposizione? Se ci riconosciamo in questa situazione, dobbiamo sapere che vi sono delle soluzioni geniali a questo problema.

Parliamo di ricette velocissime che si realizzano con pochi ingredienti, per cui non è necessaria nessuna preparazione specifica. Saranno la nostra via di fuga in qualsiasi momento, per non restare letteralmente a bocca asciutta.

In questo articolo proporremo proprio un esempio di ricetta lampo che potremo mettere in pratica con il minimo indispensabile. Ci basterà un rotolo di pasta sfoglia e pochi altri ingredienti che possiamo contare sulle dita della mano.

Ingredienti

L’idea di oggi è quella di cucinare un delizioso rotolo di sfoglia farcito ad hoc per ingolosire e stimolare l’appetito. Ecco ciò di cui avremo bisogno:

1 rotolo rettangolare di pasta sfoglia;

100 gr di formaggio tipo provola;

150 gr di prosciutto cotto a fette;

latte q.b.;

una manciata di semi di sesamo.

Pochi realizzano che con un semplice rotolo di pasta sfoglia possiamo fare una magia in cucina salvando cena e portafogli

Prima di tutto dovremo togliere dalla confezione la nostra sfoglia e srotolarla delicatamente. Appoggiamola sopra la carta da forno e iniziamo a riempirla con tutto il necessario per la farcitura. Sistemiamo accuratamente le fette di prosciutto cotto e il formaggio a pezzetti.

Fatto questo possiamo cominciare a riarrotolare la pasta dalla parte più stretta. Assicuriamoci di averla chiuso bene, onde evitare di perdere la farcitura. A questo punto preriscaldiamo il forno a 180 gradi a modalità ventilata.

Mentre aspettiamo che raggiunga la temperatura desiderata, con un pennellino imbeviamo la superficie del rotolo di latte. Per finire lo decoriamo spargendo i semi di sesamo. In alternativa, possiamo utilizzare anche quelli di papavero.

Ora possiamo infornare il nostro rotolo farcito e cuocerlo per circa 30 minuti. Quando avrà acquisito una bella doratura esterna potremo toglierlo dal forno e aspettare che diventi tiepido. Ecco che finalmente potremo impiattarlo e servirlo in tavola. Pochi realizzano che con un semplice rotolo di pasta sfoglia possiamo fare una magia in cucina salvando cena e portafogli.

