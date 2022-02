Alcuni alimenti sono conosciuti in tutto il Mondo e tra questi non manca di sicuro la pasta. È un vanto italiano che ci rende famosi ovunque ed è così semplice da cucinare che sbagliare la cottura è difficile. Al dente o ben cotta, fa poca differenza: in pochi le resistono.

Con degli invitanti rigatoni, potremmo dare vita a una ricetta sensazionale che nella sua facilità ci regalerà un mare di benefici. È semplicissimo questo piatto di pasta con 3 ingredienti che arricchirà il nostro palato di sapori nuovi.

Ricotta e zafferano

I protagonisti che impreziosiranno la nostra ricetta a base di rigatoni saranno ricotta e zafferano. Uniti alla dolcezza dell’uvetta, faranno un figurone in cucina e ci salveranno la cena. La ricotta vaccina è ricca di proteine animali di alta qualità e contiene ottime dosi di vitamine e minerali alleati dell’organismo. Inoltre, a parità di peso sarebbe meno grassa e più povera di calorie rispetto ad altri latticini.

Altri studi confermerebbero poi i benefici dello zafferano, una spezia amica del benessere fisico. Grazie alle vitamine del gruppo B stimolerebbe il metabolismo. I minerali presenti darebbero un importante contributo alla tutela di cuore, denti e ossa. Come ciliegina sulla torta, le fibre provvederebbero alla salute dell’intestino.

Semplicissimo questo piatto di pasta con 3 ingredienti che potrebbe spronare il metabolismo e caricarci di minerali e vitamine

Come ogni piatto a base di pasta, anche la ricetta di oggi sarà pronta in un attimo. Ecco gli ingredienti di cui avremo bisogno per realizzarne 4 porzioni:

320 g di rigatoni;

1 bustina di zafferano;

200 g di ricotta fresca;

40 g di uvetta;

pecorino q.b.;

un filo di olio extravergine di oliva.

Per iniziare prepariamo la nostra pentola colma d’acqua da scaldare sul fuoco. Quando bolle buttiamo i rigatoni, che faremo cuocere al dente. Nel frattempo, ci procuriamo una ciotolina in cui verseremo la ricotta e lo zafferano. Stemperiamo bene tutto con un po’ di acqua e un goccio di olio di oliva.

A questo punto versiamo il preparato in una padella e lo scaldiamo appena. Per gli ultimi minuti aggiungiamo anche l’uvetta. Quando la pasta sarà finalmente cotta, la scoliamo e la aggiungiamo al condimento di ricotta e zafferano. Mescoliamo tutto per bene e serviamo con un cucchiaio di pecorino.

