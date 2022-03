Se talvolta notiamo che le cose si mettono improvvisamente nel modo o giusto o che inaspettatamente vada tutto a rotoli, la responsabilità non è sempre nostra. Già, perché mentre noi da quaggiù cerchiamo di barcamenarci tra i mille eventi della vita, chi ci mette lo zampino di, tanto in tanto, sono le Stelle. Per fortuna grazie ai loro influssi a volte la sorte torna a girare dalla nostra parte ridandoci un po’ di fiato. Avevamo parlato di un grande ritorno di soldi e fortuna a marzo per questi segni, ad esempio. In altri casi, però, i Pianeti avversi aumentano il nervosismo e sembra che nulla riesca ad andare nel modo giusto. Ma vediamo cosa annuncia l’oroscopo per la settimana dal 7 al 13 marzo.

Sulla cresta dell’onda

Pazzeschi, assurdi, incredibili. Scegliamo l’aggettivo che più ci piace, ma tutti sono adeguati per descrivere i giorni che si troverà a vivere il segno dell’Acquario. Il messaggero alato degli dei, Mercurio, entra nell’orbita dell’Acquario che, insieme al sostegno di Saturno, Marte e Venere vivrà una settimana da sogno. Infatti, l’oroscopo annuncia una settimana stracolma di felicità per l’Acquario, ma non solo. Anche sul piano finanziario le cose si muovono portando a traguardi precedentemente insperati. Una promozione potrebbe essere dietro l’angolo e, per come si mettono le cose, non è da escludere una potenziale vincita al gioco.

Allo stesso modo, sarà un’ottima settimana lavorativa per i nati Toro che sapranno distinguersi tra la massa. In particolare lunedì e martedì le cose sembrano mettersi alla grande, attenzione solo a non cullarsi troppo sugli allori. Tuttavia, finché dura, sarà proprio il caso di godere di questo momento favorevole dettato dal passaggio di Venere in Capricorno.

L’oroscopo annuncia una settimana stracolma di felicità per questi segni ma occhio a questi altri perseguitati dalla sfortuna

Le dolenti note, però, iniziano proprio dal Capricorno, segno che negli ultimi mesi è stato indubbiamente tra i più ben voluti dagli Astri. Servirà, infatti, una tempra d’acciaio per reggere botta ai colpi mancini che l’Universo potrebbe tirare. Il piano astrale sembra essersi spostato a favore di segni d’Acqua e Aria, facendo ridimensionare le ambizioni del Capricorno. Poca voglia di fare le cose e nervi a fior di pelle potrebbero caratterizzare i prossimi giorni. Infine, anche i nati tra il 23 ottobre e il 21 novembre affronteranno giorni piuttosto tesi a causa di Venere e Marte contrari. Questi Pianeti ce la metteranno tutta per far saltare la mosca al naso ai nati Scorpione ma attenzione a non disperare. Se lo Scorpione riuscirà a fronteggiare la cattiva sorte, sarà premiato dal favore di Giove e del Sole. Parola d’ordine: denti stretti!