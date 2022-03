Da metà marzo gioie a raffica per Gemelli, Acquario e Leone mentre la sfortuna prende di mira questi 3 segni zodiacali

Sin dai tempi più remoti l’uomo osserva il cielo, soffermandosi sulle stelle che illuminano la volta celeste. Da sempre queste si ammirano per il fascino del loro potente bagliore ma anche per altri fini. L’osservazione degli astri si lega all’astrologia, secondo la quale i loro movimenti influirebbero sulla nostra vita. Una concezione dal fascino travolgente che ci spinge ogniqualvolta a dare qualche sbirciatina all’oroscopo per vedere cosa ci attende. La curiosità, infatti, in tal senso è impossibile da frenare, dunque tanto vale soddisfarla.

Compagni della fortuna

Da metà marzo gioie a raffica per Gemelli, uno dei segni più abili a indossare una maschera. L’anno nuovo per loro è cominciato un po’ sottotono, ma riprenderà velocemente quota.

Hanno imparato a lasciar perdere le chiacchiere delle persone attorno, che non solo li ferivano, ma li distraevano e deviavano dai loro veri obiettivi. Si lasciano alle spalle l’invidia e partono con una nuova carica che li condurrà a importanti conquiste. L’Acquario ha sofferto molto e si è lasciato trasportare dagli eventi. Proprio quando stava per affondare, però, ha ripreso la situazione in mano e ha cominciato a remare verso nuovi orizzonti. Al largo dalle vecchie abitudini potrebbe esserci qualcuno di speciale ad attenderlo nonché il posto di lavoro che sogna da una vita.

Finalmente tutto sembra tornato al proprio posto nella vita del Leone, non che le sue certezze siano mai vacillate, ma i problemi erano evidenti. Grazie alla sua tenacia e sicurezza ha saputo rovesciare la situazione e ora può rilassarsi e raccoglierne i frutti in compagnia di nuove fiamme.

Non tutti i segni zodiacali però se la passano altrettanto bene, alcuni dovranno infatti davvero tenere duro. La Vergine è reduce da scottature che continuano a bruciare. Alcune delusioni continuano a turbare questo segno e proprio non riesce a mandarle giù. In ambito lavorativo invece sembra trovare solo ostacoli che alimentano la sua insoddisfazione.

A tenergli compagnia il Toro, che vede infrangersi l’uno dopo l’altro i propri progetti. Sul lavoro appare stressato e stanco, il che gli impedisce di dare il meglio. In amore non se la passa meglio, forse anche a causa di partner sbagliati che attraggono maledettamente.

A chiudere questo cerchio lo Scorpione che, dopo un periodo vissuto al massimo e in quarta, ora subisce una fase regressiva. Le spese folli sostenute nei mesi scorsi cominciano a far sentire gli strascichi e creano difficoltà nei suoi conti. Allo stesso tempo non trova stimoli in alcuna attività né individuo, il che lo sta conducendo a chiudersi in se stesso sempre più. Ciò alimenta ancor più il suo malessere interiore.

