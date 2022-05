Quando si avvicina la domenica, oppure abbiamo semplicemente voglia di dolce, possiamo preparare qualcosa di goloso anche con pochi ingredienti. Piacciono un po’ a tutti le torte, i pasticcini, i biscotti con il cioccolato. Fondente o al latte è una delizia. Un abbinamento vincente è quello con la frutta, soprattutto con le fragole. Invece del solito tiramisù rivisitato, questo zuccotto fatto di crêpes con questa frutta e il cioccolato è goloso e scenografico.

Per preparare le crêpes occorrono:

300 ml di latte;

200 ml di acqua;

160 g di farina;

2 uova;

50 g di zucchero;

burro;

sale.

Per la crema preparare:

700 g di mascarpone;

30 g di zucchero a velo;

15 g di gelatina in polvere.

Si possono usare solo fragole, circa 400 grammi, oppure insieme ad altra frutta a piacere, per un totale di 500 grammi. La copertura sarà fatta con 250 g di cioccolato fondente e 150 ml di panna.

Questo dolce con fragole e mascarpone è un’alternativa golosa al tiramisù e si può preparare anche un giorno prima

Per questo dolce avremo bisogno di due ciotole, una piccola e una grande. Innanzitutto, con un frustino mescolare latte, acqua, uova e zucchero e poi aggiungere la farina e un pizzico di sale. Coprire e conservare in frigo per 30 minuti. Riprendere poi l’impasto e imburrare un padellino dove ne verseremo una cucchiaiata. Preparare le crêpes e sistemarle temporaneamente su un vassoio. Mettere adesso la gelatina in mezzo bicchiere d’acqua. Una volta sciolta, farla scaldare in un pentolino. Mescolare il mascarpone con lo zucchero e aggiungere il composto alla gelatina, poco alla volta, girando con un cucchiaio di legno. Appena la crema è densa spegnere e fare raffreddare.

Ora sistemare nella ciotola grande alcune crêpes in modo da foderarla e versare nel fondo un po’ di crema. Sistemare in una ciotola piccola una crêpe per volta, riempirla di crema e frutta a pezzetti e chiuderla come un fagottino. Sistemare tutte le crêpes in questo modo nella ciotola grande. Se avanzano pezzi di frutta e crema, versarli sopra i fagottini e ripiegare all’interno i lembi delle crêpes della ciotola grande. Far riposare in frigo almeno 3 ore, poi sciogliere il cioccolato fondente e aggiungere la panna appena riscaldata. Tirare fuori lo zuccotto, capovolgerlo e metterlo sopra il suo contenitore rovesciato. A sua volta, la ciotola deve stare su un piatto piano. Non resta che coprire il dolce con la ganache di cioccolato, spostarlo su un vassoio e decorarlo con qualche frutto.

Questo dolce con fragole e mascarpone sarà un’esplosione di gusto.

Lettura consigliata

