Successo assicurato con questa squisita e straordinaria torta al cioccolato senza glutine che farà venire a tutti l’acquolina.

Quando andiamo a fare la spesa, una corsia preferita del supermercato è quella dei dolciumi. Concederci uno sfizio ogni tanto ci gratifica, ci fa tornare bambini. Ci attrae di solito tutto ciò che è “cioccolatoso”. Quando si ha tempo, ci si può dilettare a casa ai fornelli. Senza dubbio ciò che prepariamo con le nostre mani ci riempie di soddisfazione.

Ci sono, però, delle patologie che fanno essere selettivi nel fare la spesa. Per i celiaci, infatti, sono da bandire tutti gli alimenti che contengono glutine, tipo molti cereali. Se ingeriti, infatti, queste persone manifestano una reazione, detta risposta immunitaria, a livello intestinale. Fortunatamente si possono trovare in commercio molti cibi senza glutine, così da poter mangiare bene un po’ di tutto. Per quanto riguarda le alternative alla farina, per preparare dolci squisiti, è molto usata quella di riso. Si può anche utilizzare la farina di castagne che, insieme ad altri ingredienti, soddisferà i palati di molti.

La torta al cioccolato è un must, è tra le preferite a tutte le età. Anche chi deve mangiare prodotti senza glutine potrà gustarla con i dovuti accorgimenti.

Sono tante le preparazioni dolci senza glutine da poter fare a casa. La torta al cioccolato potrà essere preparata con farine alternative a quella di grano. Una di queste è quella di ceci.

Come si sa, il cioccolato fa bene all’umore, ma è pure ricco di antiossidanti, minerali, vitamine e altri elementi utili. I ceci, di solito, sono utilizzati per delle zuppe, eppure in certe tradizioni non mancano nelle ricette dei dolci. Come altri legumi, sono senza glutine e contengono, tra gli altri elementi, calcio, potassio e vitamine.

Ecco come fare la torta al cioccolato senza glutine

300 grammi di farina di ceci;

300 ml di latte;

100 grammi di cioccolato fondente al 60%;

100 grammi di zucchero;

una noce di burro;

un cucchiaino di bicarbonato;

un’arancia.

Versare in una ciotola il latte, lo zucchero, aggiungere a pioggia la farina e mescolare. Far sciogliere a bagnomaria il cioccolato con una noce di burro e fare intiepidire. Aggiungere al composto il bicarbonato e poi il cioccolato. Mescolare bene e alla fine grattugiare un po’ di buccia d’arancia. Versare il composto in una teglia imburrata e infarinata e cuocere in forno a 180 gradi per 40/50 minuti. Controllare la cottura con uno stuzzicadenti.

Successo assicurato con questa squisita e straordinaria torta al cioccolato senza glutine che farà venire a tutti l’acquolina.