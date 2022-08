Durante l’estate ci sono tanti frutti di stagione da poter gustare. Ad esempio, le albicocche, buonissime anche per guarnire questa torta molto particolare. Le fragole poi sono un frutto tipicamente estivo che nella bella stagione viene usato tantissimo. Gustate con la panna sono un dessert eccellente a fine pasto ma anche come merenda a metà giornata. Gustose e zuccherine al punto giusto, sono un ingrediente fantastico anche per guarnizioni e dolcetti. Sulle torte, per esempio, fanno sempre la loro bella figura. Ma non solo: anche questi biscotti alle fragole morbidi fatti in casa sono eccellenti per la colazione al mattino o da tenere in dispensa per offrirgli agli ospiti.

Dolcetti da mangiare subito

Si tratta di una ricetta semplicissima che non richiede lievito. Sono addirittura senza glutine, quindi anche chi soffre di intolleranza potrà gustarli con gioia. Non servono particolari abilità per preparare questi biscotti, e gli ingredienti sono facilissimi da trovare. Magari è già tutto in dispensa, ma nel caso basta fare un minimo di spesa e con pochi euro si sarà pronti a realizzare dei dolcetti da leccarsi i baffi. Tra l’altro basta un solo uovo, quindi sono anche estremamente leggeri da fare. Ecco gli ingredienti per circa 25 biscotti:

1 uovo;

120 g zucchero, a piacere bianco o di canna;

120 ml di olio di semi;

50 ml succo di limone;

200 g farina di mandorle, ma per renderli più leggeri va bene anche la farina di riso;

200 gr fragole.

Questi biscotti alle fragole morbidi sono il dolce dell’estate

Ecco il procedimento, e come si vedrà è estremamente semplice. In una terrina unire l’uovo, lo zucchero e l’olio di semi. Amalgamare bene con una frusta fino a ottenere un impasto liscio. Aggiungere il succo di limone e continuare a mescolare mantenendo l’impasto il più liscio e senza grumi possibile. A questo punto si può aggiungere la farina. Che sia di mandorle o di riso, a scelta in base a quanto si vuole rendere leggeri i biscotti. Amalgamare con cura fino a ottenere un impasto morbido e malleabile, che si possa manipolare con una spatola per dolci.

Pulire bene le fragole e tagliarle a dadini. Aggiungere la frutta così preparata all’impasto realizzato in precedenza. Amalgamare con cura per distribuire uniformemente i pezzetti di fragole. Aiutandosi con dei cucchiai, staccare dei pezzetti d’impasto fino a esaurimento, disponendoli su una teglia coperta di carta forno. Spolverare di zucchero e infornare a 180 gradi per circa 25 minuti. Lasciar raffreddare prima di servire. Anche gli ospiti più esigenti si leccheranno i baffi davanti a queste autentiche leccornie!

