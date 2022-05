Pochi conoscono questi 7 usi del burro scaduto contro i cattivi odori, le macchie dei vestiti e tanto altro

In cucina teniamo molte cose utili che ci servono nella preparazione di tante ricette. Ci cimentiamo in ricette semplici o complicate con passione e a volte caparbietà. Non sempre, infatti, il risultato ci soddisfa e proviamo a rifare un arrosto o un dolce fino a ritenerci soddisfatti. Molti alimenti che compriamo al mercato e al supermercato li conserviamo in dispensa e nei ripiani. La pasta, gli scatolami, erbe aromatiche o altro, infatti, non hanno bisogno di accortezze particolari. Al contrario, se acquistiamo lo yogurt o la carne, il posto migliore dove riporli è il frigorifero.

C’è anche un alimento utile che ci serve in tanti modi e che ha bisogno del freddo, il burro. Questa sostanza grassa si usa nella preparazione di molti dolci ma anche in piatti salati. È buono anche per condire semplicemente la pasta, insieme a del formaggio grattugiato o alla salvia, e per cuocere le cotolette. Potrebbe accadere che del burro rimasto in frigo superi di molto la data di scadenza. Nel dubbio, è meglio comprarne di nuovo per cucinare. Buttare il vecchio, però, potrebbe essere un errore.

Può servire per molti scopi

Vediamo in dettaglio alcuni utilizzi del burro scaduto:

lucidare borse, scarpe e cinture in cuoio. Mettere un po’di burro e passare un panno morbido per donare a questi oggetti lucentezza e nutrimento;

togliere la gomma da masticare dai capelli. Può capitare che nostro figlio giochi coi capelli del fratellino o con i nostri e per scherzo appiccichi la gomma che sta masticando. Basterà passare un bel po’ di burro per districare i capelli e togliere il chewing gum;

sciogliere i nodi della collana. Anche in questo caso la sostanza grassa di questo alimento faciliterà l’allentamento e lo scioglimento di collane o braccialetti annodati;

togliere un anello. A volte, specialmente in estate, le dita gonfiandosi non permettono di togliere un anello. Basterà passare del burro sulla parte del dito dov’è il gioiello per risolvere il problema e farlo scivolare via.

Pochi conoscono questi 7 usi del burro scaduto contro i cattivi odori, le macchie dei vestiti e tanto altro

Altri usi:

pulire il legno. Il burro può servire per nutrire e pulire un tavolo di legno se presenta macchie di umido o segni di bicchieri. Passarne un po’, lasciare agire delle ore e poi togliere con un panno asciutto;

con qualche goccia di essenza di limone o di menta può servire a togliere il cattivo odore dalle mani se abbiamo tagliato la cipolla o pulito il pesce. Lavare poi con acqua e sapone;

c’è, infine, chi usa il burro scaduto per pretrattare le macchie di caffè, catrame, inchiostro sui vestiti. Applicarne un po’, strofinare e poi lavare normalmente col detersivo.

Pochi conoscono questi 7 usi del burro. Anche scaduto, quindi, può tornarci ancora utile.

Lettura consigliata

Oltre ai soliti rimedi potremo far splendere lavello, oggetti in rame e bagno anche con questo alimento scaduto