Per colazione in molte famiglie si porta in tavola il latte e si dispongono biscotti, un ciambellone, delle merendine. Molte volte c’è la presenza anche delle comode fette biscottate, da spalmare con burro e marmellata o da inzuppare senza nulla. Si possono anche mangiare con degli affettati o un po’ di formaggio, risolvendo una cena veloce. Quando ce ne dimentichiamo un pacco in credenza, quasi vuoto o intero, se la data di scadenza è vicina o non siamo sicuri della croccantezza, possiamo agire in un modo creativo e utile. Le fette biscottate, infatti, potrebbero fare da base per una cheesecake i cui ingredienti sono:

170 g di fette biscottate;

70 g di burro;

300 g di ricotta;

300 g di formaggio spalmabile;

rucola;

100 g di bresaola;

Parmigiano a scaglie;

sale e pepe.

Tritare le fette biscottate, metterle in una ciotola e unirvi il burro ammorbidito. Mescolare il tutto fino ad ottenere un composto morbido. Foderare con della carta forno uno stampo rotondo a cerniera e disporre l’impasto, premendolo. Fare raffreddare in frigorifero per 30 minuti. Nel mentre mescolare la ricotta insieme al formaggio morbido, a qualche foglia di rucola spezzettata o tritata. Infine unirvi sale e pepe. Tirare fuori lo stampo e distribuire la crema ai formaggi. Riporre in frigorifero e dopo qualche ora decorare con fettine di bresaola girate nel mezzo per formare delle farfalle. Cospargere poi con scaglie di Parmigiano.

3 idee per riciclare le fette biscottate rimaste nella confezione per gustose ricette dolci e salate con ricotta e affettati

Se si ha voglia di dolce, con le fette biscottate si possono fare questi bocconcini con confettura. Ecco cosa occorre:

200 g di fette biscottate;

qualche tazzina di caffè o una tazza di caffè solubile, oppure orzo;

un cucchiaio di miele;

confettura di frutti di bosco.

Tritare le fette biscottate, aggiungere il caffè dolcificato col miele e impastare. Su un piano formare due cilindretti e tagliarli dello stesso spessore per formare dei biscotti rotondi. Spalmare la confettura, coprire con un altro biscotto e far riposare in frigo alcune ore, anche una notte.

Per un tiramisù veloce, invece, procuriamoci:

200 g di fette biscottate;

150 g di yogurt greco;

50 ml di latte;

3 tazzine di caffè;

2 cucchiaini di miele;

50 g di cioccolato fondente;

cacao.

In una ciotola mescolare lo yogurt con il miele e in un’altra versare il caffè e il latte. In una pirofila disporre un primo strato di fette biscottate bagnate nel caffè, poi distribuire un po’ di yogurt e delle scaglie di cioccolato. Continuare fino al termine di tutti gli ingredienti. Finire con una spolverata di cacao.

Con queste 3 idee per riciclare le fette biscottate potremo evitare di buttarle e fare, invece, delle gustose preparazioni dolci o salate.

