Con il caldo e le alte temperature, spesso non abbiamo voglia di cucinare e accendere i fornelli. Infatti, in estate si prediligono piatti leggeri, veloci e freddi. Si portano in tavola delle ottime insalate di mare oppure la classica pasta fredda da condire con gli ingredienti che più ci piacciono.

Anche la frutta è un vero e proprio toccasana in estate. Colorata, succosa, dolce e ricca di acqua. Riesce a fornire i sali minerali e le vitamine necessarie per il nostro benessere e per mantenerci in forma. Possiamo gustarla dopo il pasto principale oppure mangiarla come spuntino a metà mattinata o nel pomeriggio.

Questo dolce al cucchiaio senza uova né cottura si prepara con pochi ingredienti e in soli 5 minuti

In estate il protagonista indiscusso è il gelato. Un prodotto fresco e goloso che fa impazzire grandi e bambini. Possiamo comprarlo in gelateria oppure prepararlo in casa anche senza gelatiera. Scegliamo i gusti che più ci piacciono e avremo un gelato fatto in casa davvero eccezionale.

Ma in estate sono tanti i dolci che possiamo preparare senza accendere il forno di casa e utilizzano pochi ingredienti. Infatti, nelle prossime righe forniremo una ricetta facile e veloce. Un dolce al cucchiaio che non ha bisogno di cottura e che ha come protagonisti gli amaretti. Questi biscotti dal gusto inteso sono molto amati in tutta Italia. Possiamo comprarli in pasticceria oppure prepararli tranquillamente in casa.

Ingredienti:

300 g di panna fresca;

200 g di mascarpone;

80 g di amaretti;

lamponi freschi q.b.

Procedimento

Questo dolce al cucchiaio è davvero fresco ma anche semplice da preparare. Versiamo gli amaretti in un mixer da cucina e frulliamoli. In una ciotola versiamo la panna molto fredda e iniziamo a montarla.

Una volta terminata questa operazione, uniamo la panna al mascarpone, precedentemente ammorbidito. Amalgamiamo dal basso verso l’altro per evitare che il composto si smonti. Incorporiamo gli amaretti e lavoriamo ancora.

Ora versiamo il composto ottenuto nei bicchieri e lasciamo riposare in frigo. Dopo circa un’ora possiamo servire il nostro dolce al cucchiaio. Per un tocco colorato, non dimentichiamo di decorare con dei lamponi freschi.

Un ultimo consiglio

Al posto dei lamponi possiamo anche aggiungere la granella di pistacchio oppure quella mandole. Dunque, questo dolce al cucchiaio senza uova né cottura si prepara molto velocemente e con pochissimi ingredienti.

Lettura consigliata

Sono golosi ma leggeri questi ghiaccioli al caffè fatti in casa senza panna, da preparare con soli 3 ingredienti