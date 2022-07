Il 2 luglio è il 183esimo giorno dell’anno secondo il calendario gregoriano, in anni non bisestili. Mancano solo 182 giorni alla fine dell’anno e questo è proprio un momento di svolta per diversi segni. È come se i primi sei mesi passati fossero da cancellare e si aprissero nuovi e intriganti orizzonti. In astrologia tutti gli eventi più significativi portano una ventata di cambiamento.

In questa settimana vedremo Marte entrare in Toro e Mercurio passare nel segno del Cancro. Questi eventi, uniti alla metà esatta dell’anno, porteranno benefici ad alcuni fortunati segni. Qualcuno si troverà a combattere contro la stanchezza, ma ne uscirà vincitore. Qualcun altro si sentirà invincibile e finalmente porterà a termine progetti lasciati in sospeso.

Siamo al giro di boa per questi 3 segni zodiacali che nel giorno centrale dell’anno avranno fortuna da vendere

Cominciamo la lista dei segni più fortunati della settimana con l’Ariete. Le tribolazioni degli ultimi tempi non hanno certo alleggerito il suo stato mentale. Un po’ di riposo e di divertimento sono la giusta cura per ricaricare le pile. Il transito di Marte ha regalato non solo una grande passione per i piaceri della vita, ma anche tanta fortuna al gioco. Tra un drink e l’altro con gli amici potrà finalmente trovare i numeri vincenti.

Proseguiamo, poi, con il segno dei Gemelli, che viene da un inizio di settimana spettacolare. Finalmente questo segno può dirsi soddisfatto della sua vita, non solo quella sentimentale. I single più convinti si sono trovati a fare i conti con una sbandata inaspettata e travolgente. Per le coppie, invece, c’è stato un rinnovo della passione che ha ricostruito rapporti un po’ in crisi. Continua questo trend positivo che va a riflettersi anche sulle finanze e si prospetta un grosso aumento. Il duro lavoro porta a risultati, anche se a volte tocca aspettare un po’.

Il privilegiato dalle stelle per questa settimana

Si guadagna il gradino più alto del podio il segno del Cancro. Grande sensibilità e capacità diplomatiche daranno a questo segno la possibilità di farsi strada. Non solo in campo lavorativo, dove arriveranno diverse soddisfazioni nelle prossime settimane. Anche in amore, infatti, il Cancro si conferma molto fortunato nella scelta del partner ideale. È il momento di prenotare un viaggio, visto che questo segno è come una calamita per le offerte più convenienti. La stessa cosa vale per i saldi, ghiotte occasioni aspettano solo di essere colte.

Insomma, siamo al giro di boa per questi 3 segni zodiacali che avranno una seconda metà del 2022 soddisfacente. Mercurio entra nel segno del Cancro e questo va ad amplificare la morsa carismatica che ha sugli altri. D’altronde, il segno del Cancro è uno dei segni dall’estrema intelligenza emotiva che sa come affascinare.

Approfondimento

