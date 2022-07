I segreti per grigliare velocemente melanzane, zucchine e altre verdure sul barbecue o in padella e ottenere la cottura perfetta

Con l’afa e l’eccessiva sudorazione è importante fare il pieno di vitamine e minerali, per mantenere in salute il nostro organismo e avere le energie giuste. Allora perché non preparare delle semplici verdure grigliate per accompagnare i pasti principali oppure creare dei cous cous saporiti e leggeri? Accedere il forno sarebbe, però, troppo problematico, a causa del caldo torrido. Potremmo approfittare del barbecue acceso per cuocere vari ortaggi e trovarli pronti nei giorni successivi.

Sarebbe meglio prepararli in padella senza perdere troppo tempo e ottenere la cottura ideale. È la stagione perfetta per mettere in tavola squisite melanzane, zucchine, peperoni, pomodori e cipollotti, conditi con pochi elementi, per assaporare in pieno il gusto genuino. Anche se potrebbe sembrare estremamente semplice mettere le verdure sulla griglia, in realtà, potremmo cadere in qualche banale errore.

I segreti per grigliare velocemente melanzane, zucchine ed altre verdure sul barbecue o in padella e ottenere la cottura perfetta

Acquistiamo al mercato ortofrutticolo degli ortaggi freschi e di qualità, meglio ancora se coltivati con tecniche biologiche, che non prevedono sostanze chimiche. Laviamo con dell’acqua e sale grosso le verdure che dovremo grigliare, lasciandole per qualche minuto ammollo, poi risciacquiamo. Realizziamo delle fette di melanzane e zucchine, che non dovranno essere troppo spesse né troppo sottili, tagliamo a metà invece cipolle, pomodori e peperoni.

Mettiamo sul fuoco prima gli alimenti che hanno bisogno di più tempo per cuocere, come i peperoni. Un errore da evitare assolutamente è aggiungere il sale prima e durante la cottura, le verdure perderanno troppa acqua e diventeranno secche, quindi saliamo solo alla fine.

Potrebbe essere utile, invece, usare una leggera marinatura prima di metterle sul fuoco, usando olio, erbe aromatiche e qualche pezzetto di aglio. Lo strato di olio extravergine favorirà una cottura più uniforme e il giusto livello di idratazione. Attenzione, poi, a non aggiungere troppo olio per insaporire gli ortaggi, perché potremmo appesantire troppo il piatto e dare un effetto fritto.

Affumicatura e condimenti

Una volta che le verdure saranno pronte per essere cotte sulla griglia esterna o in padella, lasciamo per qualche minuto la fiamma alta per sigillarle. Poi spostiamole nella parte fredda del barbecue, o diminuiamo la potenza del fuoco. Così facendo il loro gusto sarà particolarmente affumicato. Se non vogliamo stare davanti i fuochi, cuociamo con la tecnica del cartoccio, aggiungendo un filo di olio e spezie.

Dopo aver seguito passo dopo passo i segreti per grigliare velocemente melanzane, zucchine e altre verdure, dovremo pensare a come condirle per risaltare i sapori. Insaporiamo alla fine con erbe aromatiche, come menta, basilico, rosmarino, maggiorana, potremmo poi optare per la salsa di soia, aceto balsamico o di riso, limone. Usiamo altre spezie come pepe, peperoncino, paprika piccante o dolce, curry se vogliamo dare un sapore più esotico e particolare alle nostre verdure cotte.

