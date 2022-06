Nelle giornate calde e afose abbiamo bisogno di mangiare qualcosa di fresco e che non appesantisca lo stomaco. Spesso optiamo per della frutta di stagione, sana, leggera e ricca di acqua. Una fetta di anguria, delle albicocche o delle fragole. Questi frutti sono un vero toccasana per la nostra salute, perché ricchi di vitamine e minerali. Ma sono anche gustosi e perfetti da mangiare dopo il pranzo o come spuntino leggero.

Per deliziare il palato e mangiare qualcosa di goloso, spesso scegliamo il classico gelato. Lo compriamo confezionato al supermercato o fresco in gelateria. I gusti sono davvero tantissimi e abbiamo solo l’imbarazzo della scelta.

Non serve la gelatiera e neanche la panna per questo cremoso gelato alle fragole da preparare in pochi e semplici passaggi

Spesso abbiamo pensato di preparare il gelato in casa ma abbiamo immediatamente abbandonato l’idea perché non possediamo una gelatiera. Magari, poi, pensiamo che in ogni preparazione ci voglia necessariamente la panna.

Ecco che, nelle prossime righe, forniremo una ricetta semplicissima che ci aiuterà a preparare un gelato alle fragole davvero strepitoso e in pochi step.

Ingredienti:

350 g di fragole;

2 banane;

35 g di zucchero a velo;

1 vasetto di yogurt greco;

codette di cioccolato q.b.

Preparazione

Iniziamo la ricetta del gelato, lavando le fragole, eliminando il picciolo e tagliandole a fette. Sbucciamo anche le banane e affettiamole a rondelle. Inseriamo la frutta in un contenitore di plastica e riponiamo tutto nel freezer. Lasciamo che congeli per circa 3 ore.

Trascorso questo tempo, inseriamo la frutta in un mixer da cucina e uniamo lo zucchero e lo yogurt. A questo punto frulliamo tutti gli ingredienti. Schiacciamo il pulsante a intermittenza, così il gelato risulterà più cremoso e non rischieremo di rovinare le lame dell’elettrodomestico.

Il gelato alle fragole è già pronto per essere gustato. Mettiamolo in una coppetta o in un cono e non dimentichiamo di aggiungere le codette di cioccolato, per renderlo più goloso.

Qualche consiglio in più

Se non vogliamo che il nostro gelato sia troppo dolce, possiamo eliminare lo zucchero oppure utilizziamo il miele o lo sciroppo di agave.

Inoltre, possiamo sostituire le fragole con qualunque frutta di stagione. Ma ricordiamo di non eliminare le banane, perché forniscono al gelato la giusta cremosità.

