Quando fuori le temperature sono molto alte e in casa si comincia a sudare, possiamo trovare un po’ di refrigerio accendendo l’aria condizionata o il ventilatore. Ma anche degli alimenti e delle bevande fresche potrebbero aiutarci. Pensiamo ad una fetta di anguria dissetante, ad un’acqua aromatizzata con frutta e verdura di stagione e anche ad un goloso gelato. Infatti, l’estate è proprio la stagione dedicata ai ghiaccioli, ai sorbetti, ecc. La scelta dei gelati è molto ampia e soddisfa ormai tutti i palati. Possiamo optare per quelli super golosi oppure decidere di mangiarne uno con pochi grassi e pochi zuccheri aggiunti.

Sono golosi ma leggeri questi ghiaccioli al caffè fatti in casa senza panna, da preparare con soli 3 ingredienti

Ma se non vogliamo comprare i ghiaccioli per paura della presenza di conservanti e coloranti, allora possiamo realizzarli in casa seguendo pochi e semplici passaggi. Scegliamo il gusto che più ci piace. Potremmo utilizzare della frutta di stagione, aggiungere la panna per rendere i ghiaccioli più golosi, oppure del cioccolato per far felici i nostri bambini. Ma i ghiaccioli che prepareremo insieme oggi, hanno come protagonista un alimento molto amato e particolare: il caffè.

Ingredienti:

300 g di yogurt al caffè;

60 ml di caffè;

2 cucchiai di zucchero a velo.

Procedimento

La ricetta di questi ghiaccioli è davvero molto semplice. Una volta preparato il caffè, lasciamolo raffreddare. Possiamo usare una semplice moka. In una ciotola capiente versiamo lo yogurt, il caffè freddo e lo zucchero a velo. Mescoliamo per bene affinché tutti gli ingredienti si amalgamino. Versiamo il composto negli appositi stampi per ghiaccioli e poniamoli in congelatore. Dopo circa mezz’ora aggiungiamo uno stecchino di legno per ogni stampino. Lasciamo in freezer per circa 8 ore.

Trascorso questo tempo, possiamo gustare un ottimo ghiacciolo al gusto caffè. Rinfrescante, dissetante e anche energetico. Un ultimo consiglio: se vogliamo rendere più gustosi i nostri ghiaccioli aggiungiamo anche delle piccole scaglie di cioccolato. Oppure utilizzare il caffè decaffeinato. Una variante che ci permetterà di gustare il nostro gelato fatto in casa in qualunque ora della giornata, senza aver paura degli effetti della caffeina. Sono golosi ma leggeri questi ghiaccioli al caffè, da preparare in pochissimi minuti. Questi gelati ci aiuteranno a trovare un po’ di refrigerio e freschezza nelle giornate estive più calde.

