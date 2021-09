Se si ha la dispensa semivuota non bisogna subito rassegnarsi a ordinare d’asporto o, peggio, saltare la cena. Infatti anche con pochi ingredienti è possibile portare in tavola qualcosa di molto sfizioso e particolarmente invitante. Oggi spieghiamo come, preparando insieme un piatto semplice ma estremamente d’impatto. Infatti questo delizioso sformato ha un irresistibile cuore filante che si scioglie in bocca. Ecco dunque il procedimento da seguire per servire in tavola un meraviglioso tortino di spinaci ripieno di morbida fontina.

Gli ingredienti per circa 5 persone

750 grammi di spinaci (vanno bene sia freschi che congelati);

sale quanto basta;

pepe quanto basta;

noce moscata quanto basta;

2 uova di medie dimensioni;

1 spicchio di aglio;

olio extravergine di oliva quanto basta;

100 grammi di pangrattato;

100 grammi di parmigiano reggiano (grattugiato o da grattugiare);

150 grammi di un formaggio a nostra scelta (preferibilmente fontina).

È doveroso fare una premessa. In questa ricetta possiamo sia utilizzare gli spinaci freschi che quelli congelati. Però noi per saltare lo step fastidioso in cui bisogna lavare accuratamente questo genere di verdura, abbiamo preferito quelli direttamente surgelati.

Metterli dunque a lessare per il tempo indicato sulla confezione. Scolarli, facendo ben attenzione a strizzarli per rimuovere tutta la loro acqua in eccesso. Farli poi saltare per un paio di minuti in una padella con un filo di olio e uno spicchio di aglio. Per rendere quest’ultimo più digeribile consigliamo di rimuoverne l’anima. Mettiamoli poi in una ciotola da cucina inserendo le uova, il parmigiano e il pangrattato. Amalgamare gli ingredienti bene con una forchetta e aggiustare i sapori utilizzando il sale, il pepe e la noce moscata. Possono essere inserite anche altre spezie, seguendo il proprio gusto.

Dividiamo poi il composto in due parti uguali. La prima inserirla in una teglia da plumcake precedentemente rivestita di carta forno. Creare uno spazio al centro in cui adagiare la fontina tagliata a pezzettini. Ricoprire il tutto con la seconda parte di impasto. Spolverare sopra un abbondante dose di pan grattato e di parmigiano reggiano. Inserire in forno, impostandolo a 180 gradi e lasciando cuocere il nostro piatto per 20 minuti. Servire in tavola bello caldo e tagliandolo al momento a metà per conquistare tutti i nostri ospiti.

