Molti di noi durante questo periodo di quarantena hanno sfogato le proprie ansie e il proprio tempo libero sul cibo. Per questo motivo abbiamo passato molto tempo davanti ai fornelli, inventandoci e rielaborando vecchie e nuove ricette. Oggi spieghiamo perché bisogna fare attenzione a quest’oggetto che tutti abbiamo in cucina e che utilizziamo regolarmente perché potrebbe risultare tossico e dannoso.

La carta forno

Molti di noi utilizzano regolarmente il forno per la preparazione di svariate tipologie di piatti. Questo tipo di cottura, infatti, è perfetto per sostituire la frittura, ma anche per preparare dei dessert.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Non tutti, però, sono consapevoli che la carta da forno se utilizzata oltre una certa temperatura rilascia delle sostanze nocive per il nostro organismo. Il nostro consiglio, infatti, è di leggere sempre le etichette: in questo modo potremo vedere qual è il limite massimo di gradi per poterla usare.

Se invece si vuole proprio evitare ogni genere di pericolo possiamo prendere in considerazione delle idee sostitutive. Eccone qualcuna.

Le alternative più salutari

Però non c’è da disperarsi. Ci sono molte alternative viabili che possono sostituire questo prodotto. Per preservare le teglie e per evitare che il cibo si attacchi possiamo affidarci a delle soluzioni naturali che in passato erano molto gettonate. Ad esempio, si possono utilizzare dei grassi naturali per ungere gli stampi. L’olio extravergine di oliva e l’intramontabile combinazione di burro e farina. Sconsigliamo, invece, l’utilizzo della carta stagnola. Infatti, anche se risulta molto comoda, a temperature alte presenta lo stesso problema della carta forno.

Oggi abbiamo come spiegato perché bisogna fare attenzione a quest’oggetto che tutti abbiamo in cucina e che utilizziamo regolarmente perché potrebbe risultare tossico e dannoso. Se siamo interessati a scoprire altri prodotti da evitare, basta leggere questo altro articolo che parla di un altro prodotto da utilizzare con attenzione. Eccolo qui: “Attenzione a questo prodotto per donne e per bambini, è potenzialmente cancerogeno”.